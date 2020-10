"Meie riikide diplomaatiliste suhete ajalugu ulatub peagi saja aastani ning kultuurilised sidemed on veel pikemad. Tänane deklaratsioon annab meie dialoogile veelgi sisu ja hoogu juurde ning tugevdab ühist tegevust Euroopas ja Atlandi-üleses koostöös. Peame koos seisma Euroopa demokraatlike põhiväärtuste ja ideaalide eest," lausus peaminister Ratas.

Ratas tänas president Macroni Prantsusmaa olulise panuse eest NATO lahingugrupis ja õhuturbemissioonis Eestis. Samuti tõi ta esile mõlema riigi lähedast ühistegevust kaitse ja julgeoleku alal ning ühist panustamist üleilmsesse julgeolekusse.

"Mul on väga hea meel, et Prantsusmaa kaitseväelased ühinevad järgmisel aastal taas NATO lahingugrupiga Tapal, et kindlustada meie piirkonna ja terve alliansi julgeolekut," sõnas peaminister. Prantsusmaa õhuväelased olid NATO Balti õhuturbemissioonil Ämaris selle aasta maist septembrini.

Ühtlasi kõnelesid Eesti peaminister ja Prantsusmaa president kohtumisel COVID-19 pandeemiast olukorrast Euroopas ning tervisekriisi lahendamisest.

Veel rääkisid Ratas ja Macron planeedi ülesoojenemise vastu võitlemisest ning digipöördest Euroopa Liidus.

Välisteemadest rääkisid Ratas ja Macron olukorrast Euroopa lähinaabruses, sealhulgas Valgevenest, Mägi-Karabahhi konfliktist, pingetest Vahemere idaosas ning suhetest Venemaaga.

Peaminister Ratasel oli täna veel ümarlauaformaadis kohtumine Eesti ja Prantsuse ettevõtjatega. Sellest võtsid osa Eesti ettevõtetest Guardtime ja Magnetic MRO ning Prantsuse poolelt Airbusi, Eolane, MBDA ja Prantsuse terviseministeeriumi esindajad.

Ratas tõi ettevõtjatega kohtumisel esile Eesti ja Prantsusmaa majandussuhete arendamise potentsiaali. "Kindlasti on meie ettevõtjate koostöö tihendamiseks mitmeid kasutamata võimalusi. Loodan, et ka tänane kohtumine aitab sellele kaasa ning tervisekriisi järel saab ärisuhtlus uue hoo," lasus peaminister.

Macron: Euroopa julgeoleku taastamiseks on vajalik usaldus Venemaaga

Emmanuel Macron rääkis täpsemalt sellest, mis oli jutuks Venemaaga seoses.

"Me rääkisime suhetest Venemaaga. Euroopa julgeolekut ei saa tagada muul moel kui taastades järk-järgult usaldust Venemaaga. Julgeolekuküsimused Venemaaga on järjest keerulisemad, viimased näited on olukord Valgevenes ja Mägi-Karabahhis. Peamine eesmärk ja tegevus - ja ma ütlesin seda ka peaministrile - on parandada kollektiivse julgeoleku tingimusi ja stabiilsust Euroopas. Ja pidades silmas kõikide riikide julgeolekut, sealhulgas teie oma," ütles Macron.

Jüri Ratas lisas, et mõistavad ühiselt võimalikke ohte, mis Venemaalt võivad tulla. "Samas on oluline see, et me teeksime kõik selleks, et teatud diplomaatilised kanalid ja kontaktid on olemas suhtluses Venemaaga," märkis ta.