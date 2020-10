Leping sõlmitakse optsiooniga tellida tuleivkus veel 10 rongi, teatas Elron.

Hankepakkumuse esitas kaks rongitootjat – praeguste rongide tootja Stadler ja Lätile ronge ehitav Škoda.

Škoda toodab esialgu kuus kahesüsteemset elektrirongi, mis hakkavad praeguste plaanide kohaselt sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul, mis valmib detsembriks 2024.

Uutes rongides saab olema praegusest rongidest rohkem istekohti. Esimene klass on tavaklassist uksega eraldatud. Reisijate tagasiside arvestades on uutes rongides ka istmed pehmemad.

Rongidesse on planeeritud ka teisaldatavad istmed, mille arvelt saab suvekuudel teisaldatavate istekohtade luua ruumi jalgratastele, sügistalvisel perioodil aga võimaldada rohkematel reisijatel istuda.

Kuigi rongis on rohkem istekohti, on Škoda rongides senisest enam arvestatud ka ratastoolis, lapsevankri ja rattaga reisijaga. Kui senistes rongides on lapsevankriga, ratastooli või rattaga reisijatele mõeldud rongi C-ala, siis uutes rongides on neid kohti rohkem ehk reisijad saavad valida ka sisenemiseks sobivama ukse.

Tellitavatesse rongidesse lisatakse ka joogi- ja söögiala, kus pakutakse kergemaid vahepalasid ja sooja jooki.

Škoda pakkumus osutus Stadlerist paremaks nii hinna kui ekspluatatsioonikulude poolest.

Tellitavad elektrirongid on kahesüsteemsed, nendega saab sõita nii vanas kontaktvõrgu alas kui ka uutel planeeritavatel elektrifitseeritud raudteelõikudel. Vajadusel saab Škoda ehitatavaid ronge ka tänaste Stadleri rongidega kokku haakida.

Kuue rongi maksumus on 56,2 miljonit eurot, mis sisaldab rongi tootmishinda ja ka viis aastat ekspluatatsiooni kindlustavat hooldusvaruosade ja -materjalide paketti.

Rongide üleandmise aeg on 2024. aasta teises pooles ning reisijaid asuvad need teenindama 2024. aasta lõpus.