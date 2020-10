Hunter Bideni äripartner kohtus Hiina tehingu asjus Joe Bideniga

Endise äripartneri Tony Bobulinski sõnul paluti tal juhtida mitme partneri, seal hulgas Hunteri ja Joe Bideni venna Jim Bideni tehingut Hiina energiafirmaga CEFC.

Bobulinski rääkis Fox Newsile, et Hunter Biden korraldas 2017. aastal mais Los Angeleses tema ja oma isa kohtumise, sest Joe Biden oli parajasti seal konverentsil.

Ühtki tõendit ta väidetava kohtumise kohta ei esitanud, kuid sellest hoolimata seab see demokraatide presidendikandidaadi oma noorema poja äriasjade tõttu ebamugavasse olukorda.

Joe Biden on varem öelnud, et ei ole Hunteriga kunagi äriasju arutanud.

Demokraadid näevad järjekordses süüdistuses katset mustata Bidenit veel viimasel hetkel enne 3. novembri valimisi.

Ajaleht New York Post kirjutas oktoobri algul, et oli saanud oma käsutusse Hunteri kunagise arvuti, milles sisalduv info seob endise asepresidendi oma poja äritegevusega Ukrainas. Joe Biden on korduvalt eitanud sellise seotuse olemasolu.

Arvuti kõvakettalt leitud e-kirjadest selgus, et Biden viis 2015. aastal kokku oma asepresidendist isa ja Ukraina energeetikafirma Burisma. Lisaks tekitas noorema Bideni äritegevus Ukrainas korruptsioonikahtlusi, vahendas väljaanne.

New York Posti artikli järgi olevat Biden suhelnud ka Hiina energeetikafirmaga CEFC.

Arvutis leidunud dokumentidest selguvat, et Hunter korraldas 2015. aastal oma asepresidendist isa kohtumise Ukraina ärimehega ja et äripartnerid otsustanud panna 10 protsenti hiinlaste lubatud osalusest kõrvale "suurmehe" jaoks, kui see 2017. aastal ametist lahkub.

Bobulinski sõnul tuli ta asjaga avalikkuse ette, sest tahtis oma nime puhtaks pesta, kuna ta oli seotud hiinlastega ühisettevõtte SinoHawk loomisega ning teda ärritas seostamine Venemaa vandenõuga.

Vastuseks Fox Newsi saatejuhi Tucker Carlsoni küsimusele, kuidas kommenteerib ta Joe Bideni väidet, et ta ei ole seotud oma poja äridega, ütles Bobulinski: "See on jultunud vale."

"Hunter tutvustas mind: "See on Tony, isa, see inimene, kellest ma sulle rääkisin, kes aitab meid äriga ja hiinlastega"," lisas Hunter Bideni endine äripartner. Ta kinnitas ka "1000 protsendise" veendumusega, et Joe Biden oli "suurmees", keda mainiti äritulude jagamise kirjas.

Perekond kasutas Joe Bideni nime paljudes salajastes äritehingutes mitmes riigis, väitis Bobulinski.

Ärimehe sõnul toimus tema peamine kohtumine Joe Bideniga ühel 2017. aasta maiõhtul hotellis, vestlus oli üldine ega käsitlenud Hiina äri üksikasju.