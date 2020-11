USA valimiste eelhääletus viitab sajandi kõrgeimale valimisaktiivsusele

Ameerika Ühendriikide presidendivalimisteni on jäänud vaid kaks päeva. Eelvalimistel on käinud juba üle 90 miljoni inimese, mis Florida ülikooli hinnangul näitab, et seekord võib valimisaktiivsus olla viimase sajandi kõrgeim.

Presidendikandidaadid teevad viimaseid kampaaniapingutusi - Donald Trump viimati Pennsylvanias ja Joe Biden Michiganis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Joe Biden on korrumpeerunud poliitik. Kui tema poeg oli Burisma juhtkonnas, kulutades 183 000 dollarit kuus. Ma arvan, see on õige. Mõelge sellele. Kui Biden võidab, siis Hiina võidab. Kui meie võidame, Ameerika võidab. Seepärast oleme siin," rääkis vabariiklaste kandidaat, president Donald Trump.

"750 dollarit? Oh jumal! Mäletate, kui temalt küsiti, miks ta maksis makse nii palju? Vastus oli, et ta on tark. Ta teab, kuidas süsteemiga mängida. Tead mis, president? Mina tulen sulle järele! Me ei mängi süsteemiga. Sa veel maksad. See ei ole õige ega õiglane," rääkis demokraat Joe Biden.

Bidenit tuli toetama ka eelmine riigipea Barack Obama.

Omavaheline mustamine ei ole siiski valijate arvamust kõigutanud. Kaks peamist teemat on 230 000 inimelu võtnud koroonaviirus ning inimõigused.

"Sel on suur tähtsus, kuidas su maailm või USA vaatab meid tulevikus. Me peame oma riigi päästma. Peame ütlema sotsialismile ei. Peame Donald Trumpi tagasi valima," ütles vabariiklaste aktivist Linda Pezzino Pennsylvanias.

"Biden vaatab paremini riigivõlga, milles oleme. Ta teeb palju paremat tööd koroonaviirusega. Seepärast hääletan Joe Bideni poolt," ütles Wisconsini elanik Kim Bates.

"Usun isikuvabadustesse ja üks neist on relvavabadus, põhiseaduse teine täiendus. Demokraadid on ka sõnavabaduse vastu, sest tahavad vihakõne keeldu. Suur teema mu jaoks. Sõna peab olema täielikult vaba, mingit küsimust ei saa siin olla, meeldigu või mitte. See peab olema vaba," rääkis Michigani tudeng Douglas Wishart.

"Joe Biden toob kõik taas kokku üheks riigiks nagu peab ning siis ei ole me kõik igaühe kukil. Me ei saa isegi poliitikast rääkida, kui sa ei nõustu selle inimesega, kellega räägid. Sellest on kahju," ütles Ohio erakorralise meditsiini õde Alex Deyman.

Eelvalimistel on käinud üle 90 miljoni inimese. 3. novembril toimuvate valimiste tulemus ei pruugi järgmine päev selge olla, sest kaalukausil osariikides võib kandidaadi võit olla väga napp, mistõttu tuleb hääled üle lugeda.