Bideni poeg on maksuküsimustes uurimise all

USA valitud presidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden on maksu-uurimise all. USA meedia andmetel on uurimine kestnud juba mõnda aega ja algas vähemalt aasta enne seda, kui Joe Biden teatas presidendiks kandideerimisest.

Hunter Bideni avalduse järgi võttis Delaware'i osariigi prokuratuur tema õigusnõunikuga ühendust teisipäeval, et teatada kriminaaluurimisest. Bideni sõnul võtab ta seda äärmiselt tõsiselt ja on kindel, et lõpuks selgub, et tema maksudega seotud tegevused on olnud seaduslikud.

Biden ei jaganud uurimise kohta rohkem informatsiooni ja ka Delaware'i prokuratuur ei ole seni midagi kommenteerinud. USA meedia andmetel algatati uurimine juba vähemalt aasta enne seda, kui Joe Biden teatas presidendiks kandideerimisest.

"Uurijad, kes on maksuameti kriminaaluurimise osakonnast ja ka FBI-st ja Delaware'i prokuratuurist, on analüüsinud mitut asja. Sealhulgas Hunter Bideni äritegevusi, eelkõige Hiinas. Nad on üritanud jõuda selgusele, kas nende tegevustega on rikutud maksu- ja rahapesuseaduseid. Muuhulgas vaadatakse, kas tulu deklareeriti või mitte," rääkis CNNi õigustoimetaja Evan Perez.

Hunter Bideni äritegevus välismaal on olnud tähelepanu all juba kuid. Ta oli osanik Hiina erakapitaliettevõttes, kuid eelkõige on kritiseeritud tema tööd Ukraina maagaasiettevõttes Burisma, ajal kui tema isa oli asepresident. Toona nõudis Joe Biden koos teiste Lääne välisliidritega Ukraina peaprokuröri vallandamist, kes juhtis ka Burisma omanikuga seotud uurimist.