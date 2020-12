"Ma ei ole mingil määral seotud Hunter Bideni süüdistusega, ega Bideni perekonnaga. See on järjekordne valeuudis. Tegelikult, ma leian, et seda on kole vaadata," kirjutas USA president Donald Trump Twitteris.

Trump tegi oma Twitteri postituse päev hiljem, kui ametisse astuv ajutine peaprokurör Jeffrey Rosen keeldus ütlemast, kas ta määrab Hunter Bideni välistehinguid uurima eriprokuröri.

Eriprokuröri määramine muudaks Bideni administratsiooni peaprokuröril Hunter Bideni uurimise lõpetamise poliitiliselt palju keerulisemaks.

Hunter Biden teatas 9. detsembril, et tema maksuküsimusi uurib USA justiitsministeeriumi Delaware'i prokuratuur.

Asjaga kursis olev isik väitis, et Hunter Bideni uurimine on kestnud vähemalt kaks aastat. Ametist lahkuv peaprokurör William Barr suutis seda enne presidendivalimisi saladuses hoida.

Hunter Bideni kuulumine Ukraina energiaettevõtte Burisma juhatusse võis tekitada huvide konflikti, kuna tema isa Joe Biden oli siis USA asepresident.

Samuti on Trump ja tema meeskond kutsunud uurima Hunter Bideni tegevust Hiina kapitali kaasamises.

USA telekanal Fox News teatas sel nädalal, et Hunter Bideni endised äripartnerid vihjasid, et Hunter Biden võiks kaasata oma isa Joe Bideni Hiina ettevõtmistesse ja näidata nii hiinlastele, et tegemist on tõelise "pereettevõttega".