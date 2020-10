"Kuningriik lükkab kategooriliselt tagasi sellised ekstremistlikud aktid, mis lähevad vastuollu igasuguse religiooniga," öeldakse Saudi Araabia välisministeeriumi avalduses. Samas lisati, et Saudi kuningriik rõhutab vajadust hoiduda igasugusest viha õhutamisest, vägivallast ja äärmuslusest.

Rünnakut taunis ka Türgi, mille välisministeeriumi avalduses öeldakse, et Ankara mõistab tapmise jõuliselt hukka. Samas kinnitati, et Türgi seisab solidaarselt Prantsusmaa rahvaga vägivalla ja terrorismi vastu.

Kolme hukkunuga noarünnaku mõistis hukka ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes nimetas toimepandut "odioosseks ja brutaalseks". Kogu Euroopa on Prantsusmaaga solidaarne ja jääb ühtseks ning otsustavaks barbaarsuse ja fanatismi ees, kinnitas von der Leyen.

Ka Vatikan rõhutas oma hukkamõistus, et terrorism ega vägivald ei ole kunagi aktsepteeritavad. "Tänane rünnak külvas surma armastuse ja lohutuse paigas, jumalakojas," ütles Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni oma avalduses. Hiljem edastati ka paavst Franciscuse hukkamõist rünnakule.

Kaastundeavalduse Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile edastas ka Vene president Vladimir Putin, teatas Kreml. "Erilist nördimust tekitab kiriku seinte vahel toime pandud küüniline ja julm kuritegu. Veendusime taaskord, et inimliku kõlbluse mõisted on terroristidele täiesti võõrad. On ilmselge, et rahvusvahelise terrorismi vastane võitlus nõuab kogu maailmakogukonna pingutuste reaalset ühendamist," märkis ta sõnumis, kinnitades Venemaa valmidust kõige tihedamaks koostööks Prantsusmaa ja teiste välispartneritega kõigis terroritõrje suundades, vahendas BNS.

Pantsusmaal Nice'i kesklinnas Notre-Dame'i katedraali juures toimunud rünnakus tappis noaga relvastatud 20-ndates eluaastates mees kolm inimest ja vigastas veel mitmeid. Politsei haavas ründajat kinnivõtmisel, kes olevat haiglas karjunud "Allahu Akbar!" (Jumal on kõikvõimas/suurim - toim).