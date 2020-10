Le Figaro teatel tappis 20-ndates eluaastates ründaja neljapäeva hommikul kohaliku aja järgi kella üheksa paiku mehe ja kaks naist ning vigastas veel mitmeid. Ühel naistest lõikas ta pea maha. Politsei avas ründaja pihta tule ja haavas teda. Ründaja viidi haiglasse, kus ta on politsei valve all.

Nice'i linnapea Christian Estrosi kinnitas, et tegemist oli terrorirünnakuga. Ta ütles ka, et ründaja olevat haiglas olles pidevalt hüüdnud: "Allahu Akbar!" (Jumal on kõikvõimas/suurim - toim).

Kurjategija isiku ja tausta kohta veel väga täpseid andmeid avaldatud pole. Le Figaro teatel on tegemist 20-ndates eluaastates mehega, kes olevat oma nimeks öelnud Brahim ja kelle väitel tegutses ta üksi.

Politseinikud Nice'i Notre-Dame'i ees Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Hukkunute kohta täpsustati hiljem, et neist kahte rünnati kirikus ja et nad olid eakam naine ja mees. Kolmandat hukkunut, naist, kes üritas varjuda üle tee kohvikusse, pussitas mõrtsukas mitu korda ja ta suri hiljem.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Le Figaro teatel andis üks inimene spetsiaalse kaitsesüsteemi kaudu häiret, mis kiirendas politsei kohaletulekut.

Kohal käis ka demineerimismeeskond ja naabruskonnas kostis plahvatusi. Politsei teatel on olukord nende kontrolli all ja paanikaks pole põhjust. Samas kutsus politsei inimesi üles sündmuskoha juurde uudishimust mitte minema.

Linnapea Estrosi sõnul vestles ta telefonitsi ka president Emmanuel Macroniga, kes lubas ka kohale sõita.

Prantsuse politseinikud pärast noarünnakut Nice´s. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/VALERY HACHE

Prantsusmaa tõstis riikliku ohutaseme kõrgeimale tasemele

Prantsusmaa valitsus tõstis noarünnaku järel ohutaseme riigis kõrgeima astmeni.

Peaminister Jean Castex kirjeldas rünnakut, kus vähemalt ühel ohvril kõri läbi lõigati, barbaarsena ja ütles parlamendile, et otsustas tõsta Vigipirate'i julgeolekuohu süsteemi kõrgeima rünnakuohu tasemeni.

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et Saksamaa seisab Nice'is kolm elu nõudnud jõhkra noarünnaku järel Prantsusmaa kõrval.

"Jõhkrad mõrvad Nice'i kirikus šokeerisid mind sügavalt. Minu mõtted on tapetute ja kannatanute lähedastega. Saksamaa seisab sel raskel ajal Prantsusmaa kõrval," ütles ta.

Solidaarsust Prantsusmaaga kinnitas ka Itaalia peaminister Giuseppe Conte.

Macron lubas sõdurid tänavatele saata

President Emmanuel Macron ütles neljapäeval rünnakupaika külastades, et Prantsusmaa on sattunud islamiterrori sihtmärgiks ning lubas saata tänavatele juurde tuhandeid sõdureid, et kaitsta olulisemaid linnu ning koole ja pühapaikasid.

Prantsusmaad rünnati "meie väärtuste, meie vabaduse ja suutlikkuse pärast tagada oma pinnal usuvabadus", rääkis Macron. "Ja ma ütlen suure selgusega taaskord: me ei tagane," rõhutas Prantsusmaa riigipea.

President lubas suurendada tänavatel julgeolekut tagavate sõdurite arvu 3000-lt 7000-ni.

Lisaks avaldas Macron toetust Prantsusmaa katoliiklastele.

"Ma tahan ennekõike väljendada kogu rahva toetust Prantsusmaa katoliiklastele ja kõigile katoliiklastele," ütles Macron. "Kogu rahvas seisab teiega," lisas ta.

Sarnased rünnakud

Neljapäeva hommikul toimus veel kaks rünnakut, üks Prantsusmaal ja teine Saudi Araabias. Avignoni lähedal Montfavetis lasti maha mees, kes ähvardas relvaga politseid. Saudi Araabias Jiddah's haavas 40-ndates aastates mees noaga Prantsuse konsulaadi valvetöötajat. Ründaja peatas diplomaatilise julgeoleku eriüksus.

Lähis-Idas on kasvanud vimm seoses Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni lubadusega mitte loobuda prohvet Muhamedi kujutavatest karikatuuridest, mis on Araabia maades esile kutsunud boikoti Prantsuse kaupadele. Sellele eelnes verine juhtum 16. oktoobril, kui Pariisi eeslinnas lõikas 18-aastane tšetšeen kõri läbi 47-aastasel ajalooõpetajal, kes oli näidanud klassile pilapilte prohvet Muhamedist. Prantsuse politseinikud lasid kurjategija kinnipidamiskatsel maha.

Nice'is on toimunud ka varem terrorirünnakuid, keist ohvriterohkeim 14. juulil 2016, kui Tuneesia päritolu mees sõitis veoautoga rahva sekka, mille tõttu hukkus 86 inimest ja vigastada sai 434 inimest. Rünnakus hukkunute seas oli tollal ka kaks Eesti kodanikku.