Pankrotte on tänavu enim toitlustuses ja majutuses

Kui Tallinna vanalinnas veidi ringi vaadata, võib märgata äride suletud uksi. Koroonaviiruse mõjud turismimajandusele, hotellidele ja toitlustusele on selged.

"Täna oleme veel kuidagi lahti ennast suutnud hoida, aga ma arvan, et selles sektoris, restoranide ja baaride sektoris pole ühtegi ettevõtjat, kellel natukegi rõõmusädet oleks näos. Olukord on iga päevaga raskemaks ja raskemaks läinud," rääkis Nimeta baari üks omanikest Vallo Palvadre "Aktuaalsele kaamerale".

Kui nii jätkub, ootab Palvadre sõnul ka neid ees maksejõuetus.

Kui vaadata pankrotiavalduste üldarvu, siis tegelikult pole numbrid kevadel kardetud järsku kasvu näidanud. Kui eelmisel aastal esitati üheksa kuuga kohtutesse 1092 pankrotiavaldust, siis tänavu 1170. Kusjuures 768 avaldust on tänavu esitatud füüsiliste isikute ja 402 firmade vastu.

Numbrid on sarnased eelmise aastaga, kuid pankrotihaldur Martin Krupi sõnul on selgelt enim pankrotte toitlustuses, majutuses ja sellega seonduvas.

"Väike- ja mikroettevõtjad ja sektoritest kindlasti kõik, kes on turismi ja teenindusega seotud. Kindlasti just toitlustus ja erinevaid turismiteenuseid osutavad ettevõtjad - nende olukord on üsna keeruline," rääkis Krupp.

Toitlustusasutuste maksejõuetused on tekitanud uudse nähtuse ka Saku õlletehase jaoks - nad on pidanud omaenda vara oksjonitelt tagasi ostma. Nimelt annavad tootjad baaridele-restoranidele tasuta kasutamiseks oma logoga päikesevarje, külmkappe, laudu või muud inventari. Kui aga rendipinnal tegutsev pubi uksed kinni paneb ja võlgu jääb, jääb see kraam üürileandja valdusse ning sedakaudu hakatakse vara realiseerima.

"Meil ei ole seda tulnud palju osta sellepärast, et see olukord on niivõrd uus, aga kui ma täna vaatan neid juhtumeid, mis on laual ja mis ees on ootamas, siis mulle tundub, et meil tuleb päris palju hakata neid tagasi ostma. /.../ Paljud tegelikult saavad aru, et see vara ei kuulu ikkagi operaatorile, et see on tootja poolt kasutada antud. Meil on ka varakasutuslepingud kõik olemas," selgitas Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Ta märkis, et nad näevad praegu paljusid pikki kliendisuhteid lõppemas.

"Kui meie oleme raskustes, siis nemad on ikkagi väga-väga sügavas kriisis. Ja tervikuna, eks me ka loodame, et aeg muutub, aga me kindlasi ka loodame, et neid suudetaks ka valitsuse poolt võimalikult palju ka kuidagi toetada," ütles Härms.

"Valitsus peaks eelkõige kontsentreeruma majanduse toimimisele, majanduse käigushoidmisele, mitte tortide saatmisele vastastikku," sõnas Palvadre.