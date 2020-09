Aasa soovitus pealinna surevatele hotellidele: keskenduge rohkem kohalikele!

Majandusminister Taavi Aas leiab intervjuus ERR-ile, et turismisektori pankrotilaine on koroonapandeemiast tulenev paratamatus ning leiab, et olukorda päästaks suurem sisetarbimine.

Nüüd, kus Soome turistid Eestisse tulla ei saa, siis meil on eeskätt Tallinnas hulgaliselt hotelle ja restorane, kelle sissetulek on suuresti just Soome turistide najal seisnud. Mis teie ettepanek on, mida need hotellid ja restoranid tegema peaksid?

(Naerab.) No mis neil ikka teha on! Ainukene lahendus on ju siin, mis meil suvel väga hästi töötas, see Balti mull - Balti riikide inimesed said omavahel reisida, ja see töötas. Nüüd uues olukorras, kui nakkus jälle niivõrd kõrge on, mis siin ikka - tuleb rohkem keskenduda kohalikele inimestele.

No kohalikud inimesed vist Tallinna hotellides väga ei ööbi?

Seda küll, aga siin ei olegi... Noh, mis siin ikka teha? Peame püüdma võimalikult kiiresti haigestumise alla saada, et normaalne elu tagasi tuleks.

Seega valitsus vaatab rahulikult pealt, kui Tallinnas hakkavad hotellid ja restoranid suurtel kiirustel ja hulga kaupa pankrotti minema?

(Naerab.) Liit (hotellide ja restoranide liit - toim) on meie poole pöördunud ja teatud abipakett on valitsusel arutlusel. Ma arvan, et me saame sellest juba järgmisel nädalal kuulda.

Aga turistide kohapealt - no ega valitsus ei saa vägisi hakata turiste hotelli tooma.

Siin on läbi käinud ka reisivautšerite idee, mida Leedu on juba praktikasse viimas. Eestis on see siiani vaid mõtte tasandil olnud välja hõigatud. Kas see on valitsusel töös ja millised tingimused sellele tulevad?

See on olnud üks ettepanekutest, mis on valitsuses laual. Siin muidugi tuleb arvestada seda, et ka turismiettevõtjate liit ise on öelnud, et võib-olla see ei ole kõige parem meede, et see aitab ainult teatud osa sellest sektorist, aga eks me arutame ka seda.

Millised lahendused siis turismisektori jaoks teil praegu arutlusel on ja millised neist on kõige tõsisemalt töös?

Ma ei tahaks hakata ette spekuleerima, millised lahendused tõenäoliselt käiku lähevad. Aga nagu te ütlesite - vautšerid ja erinevad toetused.

Seega mingi lahendus ikka on tulemas, päris omapäi te neid ei jäta?

Ma usun küll, et mingi lahendus kindlasti tuleb, aga loomulikult, ega see ei ole selline lahendus, nii nagu oli siin kevadel, kui kõiki absoluutselt toetati. Ega midagi teha ei ole, ka turismisektor ju ise on välja öelnud, et nad saavad väga hästi aru, et selline olukord, nagu oli siin pool aastat tagasi või aasta tagasi, see ei taastu kindlasti lähimate aastate jooksul. Nii et muutused seda sektorit kindlasti ees ootavad.

Kas need lahendused, mis te turismisektorile välja töötate, rakenduvad veel sellest aastast või räägime me üksnes järgmise aasta eelarve kontekstis?

Ei, me räägime ikkagi sügise lahendustest.