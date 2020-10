Läti karmistas piiranguid, maski mittekandmise eest võib saada trahvi

Lätis jõustusid reedel uued ja karmimad piirangud, mis kohustavad maski kandma pea kõigis avalikes siseruumides, ka teatrietendustel ja kontsertidel. Seimi otsuse järel võib nüüd maski mittekandmise eest karistada kuni 50 euro suuruse trahviga.

Rohkem kui 10 inimesega eraüritused on keelatud. Haiglaravil olijate arv reedel veel 200 piiri ei ületanud.

Läti peaminister Krišjanis Karinši sõnul on peab kindlustama tervishoiusüsteemi töötamise ning et vähemalt algklassiõpilased saaksid koolimajades õppida.

ERR-i korrespondent Ragnar Kondi sõnul on Läti valitsus ja president mõista andnud, et kui kehtestatud piiranguid ei järgita, jõutakse niinimetatud punase tasemeni, kus riik tuleb põhimõtteliselt lukku panna ning avatuks jäävad vaid esmatarbekaupu müüvad poed ja apteegid.

Haiglate olukorda on hakatud leevendama sellega, et tööle kutsutakse ametit vahetanud või pensionile läinud meditsiinitöötajaid. Seni on üleskutsele reageerinud 250 inimest ning neid tuleb ilmselt veel.

Viirus on jõudnud ka Läti parlamenti, kus on haigestunud mitu nõunikku.

Viiruse leviku tegelik olukord saab selgemaks järgmisel nädalal, kui algab taas kool ning selgeks saab koolivaheaja mõju viiruse levikule.