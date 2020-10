Lätis registreeriti viimase ööpäevaga 284 koroonaviirusega nakatunut, mis on uus rekord alates pandeemia algusest, teatas riigi haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (SPKC) reedel. Keskus teatas ka viiest koroonasurmast, mis on samuti ööpäevane rekord.

Neljapäeval oli Lätis 251 uut nakatunut, eelmine rekord registreeriti 24. oktoobril, kui teatati 259 uuest nakkusekandjast, vahendas Läti ringhääling LSM.lv.

Möödunud ööpäevaga suri koroonaviirusesse viis inimest, kellest üks oli vanuserühmas 40-45 ja neli vanuserühmas 65-85.

Pandeemia algusest alates on Lätis tuvastatud 5679 koroonaviirusega nakatumise juhtumit, 1406 on haigusest tervenenud, viiruse põhjustatud COVID-19 haiguse tõttu on surnud 69 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti 5964 koroonatesti, neist osutus positiivseks 4,8 protsenti, mis on pisut väiksem kui neljapäeval registreeritud 4,9 protsenti. Kui näitaja on üle kolme protsendi, siis sellist olukorda hinnatakse viiruse kiire leviku staadiumiks, tõdeb LSM.lv

Läti tervishoiuameti andmeil on COVID-19 tõttu praegu haiglas 195 inimest, neist kümne olukord on raske.

Leedu teatas reedel 735 ja Eesti 101 uuest nakatunust.

Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC) reedeste andmete kohaselt on Leedu viimase 14 päeva nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta 226,5, Läti näitaja on 121,8 ja Eesti näitaja 52,2.