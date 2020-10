Gruusias toimusid parlamendivalimised

Miljardäri Bidzina Ivanišvili juhitud Gruusia Unistuse kolmandat võitu proovib väärata enam kui kolmekümne opositsioonipartei moodustatud ühisrinne. Opositsiooni suurim jõud on ekspresidendi Mihheil Saakašvili Ühinenud Rahvuslik Liikumine.

Juunis heakskiidetud valimisreformi tõttu võivad lõplikud tulemused selguda alles novembril lõpus. Muudatuste tõttu valitakse 120 saadikut proportsionaalsuse põhimõttel partei nimekirjadest.

Valimiskünnis on üks protsent. 30 saadikut kandideerivad ühemandaadilises ringkonnas, kus tuleb võita vähemalt 50 protsenti häältest. Kui kandidaat nii palju hääli ei saa, siis toimub teine voor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.

Kahe valitsusmeelse telekanali lävepakuküsitluste kohaselt võitis Gruusia Unistus 50 protsenti häältest, mis on piisav ainuvalitsuse loomiseks.

Ühtne Rahvuslik Liikumine on lävepakuküsitluste kohaselt teisel kohal, kuid partei ei ole kaotust tunnistanud, vaid väitnud, et koos teiste opositsiooniliikumistega on valitsuse moodustamiseks vajalikud hääled koos. Esialgsed ametlikud tulemused on teada homme.