Gruusia peaminister: Saakašvili on kinni võetud

"Gruusia kolmas president Mihheil Saakašvili arreteeriti täna ja saadeti vanglasse," ütles ta.

"Meie korrakaitseorganid rakendasid kõrgel tasemel meetmeid Mihheil Saakašvili kinnivõtmiseks. Neil oli eelnevalt info tema liikumise kohta alates Ukrainast Gruusia suunas ning see protsess oli täieliku kontrolli all," lausus Garibašvili.

Ta lisas, et Gruusia võimud valisid Saakašvili kinnivõtmise aja ja koha, et välistada takistavaid asjaolusid.

"Endine president viibib praegu kinnipidamisasutuses."

Saakašvili teatas varem reedel sotsiaalmeedias, et jõudis kodumaale, kus teda ähvardab vahistamine ja vanglakaristus.

"Tervitan teid Bathumist ja kutsun kõiki 2. oktoobril kohalikele valimistele. Kindlasti me võidame ja tähistame võitu," teatas ta.

"Ma riskeerisin oma elu ja vabadusega, et naasta," ütles Saakašvili Facebookis.

Varem kinnitas ta sotsiaalmeedias, et kavatseb Kiiev-Thbilisi reisiga kodumaale jõuda 2. oktoobri õhtul, mil lõpeb hääletus kohalikel valimistel.

Võimuesindajad ütlesid siis, et Saakašvili saabumist oodatakse selleks, et toimetada ta vanglasse. Gruusia prokuratuur on esitanud Saakašvilile mitu süüdistust ja neist kahe alusel on ta ka süüdi mõistetud.

Saakašvilit süüdistatakse oma ametipositsiooni kuritarvitamises. 2013. aastal pärast teist ametiaega lahkunud presidendi sõnul on süüdistused aga poliitiliselt motiveeritud.

Gruusia kohalikke valimisi nähakse proovikivina üha ebapopulaarsemale võimuparteile.

Saakašvili Ukraina büroo juht: kinnivõtmise kohta pole tõendeid

Info Mihheil Saakašvili kinnivõtmise kohta Gruusias on provokatsioon, selle kohta pole mingeid tõendeid, väitis reedel Saakašvili Ukraina büroo juht Maria Barabaš.

"Pole mingeid tõendeid Mihheili kinnivõtmise kohta. Ma arvan, et see on provokatsioon, et ta läheks internetti," ütles Barabaš Facebookis.

Gruusia endise peaprokuröri asetäitja David Sakvarelidze ütles telekanalile Ukraine 24, et ta sai Saakašvili kinnivõtmisest teada ainult Gruusia võimude edastatud infost.

Ta ütles, et ekspresident langetas vapra otsuse minna Gruusiasse, kus tema poolehoidjad ootasid teda.

Gruusias puhkes poliitiline kaos eelmisel aastal, kui opositsiooniparteid süüdistasid võimuerakonda Gruusia Unistus parlamendivalimiste võitmises pettuse abil.

Mais jõudsid parteid Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheli vahendusel kokkuleppele, mille alusel Gruusia Unistus lubas kuulutada välja ennetähtaegsed parlamendivalimised, kui see kogub laupäevastel kohalikel valimistel alla 43 protsendi suuruse toetuse.

Juulis taganes võimupartei ühepoolselt sellest kokkuleppest, tuues kaasa Euroopa Liidu ja USA pahameele.

Esmaspäeval ütles Saakašvili, et Euroopa Liidu vahendatud kokkulepe on jõus. Tulevased valimised on referendum Gruusia Unistuse asutaja Bidzina Ivanišvili võimult tagandamise üle, ütles varem Saakašvili, kes on Gruusia peamise opositsioonipartei Ühinenud Rahvuslik Liikumine (UNM) asutaja.