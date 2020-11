Valitsuse korraldusel ei tohi ühe koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguna juba praegu alates südaööst meelelahutuskohtades alkoholi müüa. Kuid kontrollid näitasid, et paljudes baarides hiilitakse piirangust mööda põhjendusega, et joodav osteti enne südaööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seetõttu koostas majandusministeerium hiljuti alkoholiseaduse muudatuse eelnõu, mis keelanuks meelelahutuskohtades öise alkoholi tarbimise.

"Me valmistasime nii, nagu antud ülesanne oli, seaduseelnõu ette, aga kabinetis arutades leidsime, et tänases olukorras on selgem käituda üheselt - kui on vaja alkoholi tarbimist piirata, siis teatud kellaajast on lihtsam ettevõtted lihtsalt sulgeda," rääkis majandusminister Taavi Aas.

Tarbimise piiramise eelnõu lendab nüüd prügikasti. Aasa sõnul polnud selle koostamine asjata, sest just selle käigus selgus, et lihtsam on kehtestada lahtioleku piirang.

"Leidsime, et selles olukorras, kus haigestumine on kiiresti kasvamas, selguse mõttes on mõistlik vajadusel lihtsalt ettevõtted sulgeda," sõnas ta.

Millisel alustel ja millistel kellaaegadel tuleb alkoholi müüvad ettevõtted sulgeda, valitsus üldse veel arutanud pole.

"Eks me kuuleme tegelikult teadusnõukogu soovitusi ja vastavalt nendele käitume. Kas mingisuguseid täiendavaid piiranguid sel nädalal hakatakse kehtestama, on kindlasti veel vara öelda," rääkis Aas.

MTÜ Tallinna Meelelahutused ütles oma pöördumises, et "valitsus seab baaridele üha uusi piiranguid. Leiame, et koroonaga siin otsest seost ei ole ja need seadusandlikud piirangud on täiesti ebaproportsionaalsed".

Ka opositsiooni hinnangul pole ennaktempos alkoholipiirangute arutamisel erilist mõtet.

"Täna kehtiva seadusandluse alusel, juba nakkushaiguste seadusest tulenevalt, kui on viirushaigus, on võimalik kõik need probleemid lahendada näiteks, et kuni 00.00 on müük ja kella ühest on need asutused kinni," kommenteeris Reformierakonda kuuluv riigikogu liige Kristen Michal.