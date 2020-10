"Praegu ei oleks õige seda muuta, sest tundub, et see töötab. Viimased puhangud ei ole tulnud ööklubidest või pidudelt, mis on väiksemas seltskonnas. Ja see, et meil on mõned päevad väiksemad numbrid ei tähenda kaugeltki, et midagi oleks möödas," ütles Lutsar ERR-ile.

"Teadusnõukoda nentis, et alkoholimüügi piirangud on eriti nakatumist vähendanud 15-24 aastaste hulgas ja nakatumine on ka pidama jäänud vanemate inimeste hulgas," lisas Lutsar.

"See praegune taktika ja piirangud, mille me oleme valinud, on antud ajahetkel piisavad," sõnas Lutsar.

Lutsar ei osanud pakkuda, mitu kuud peaks veel alkoholimüügi piiranguid pikendama. "See väga palju sõltub sellest, mis meie ümber toimub ja siin ei ole keegi selgeltnägija, kes oskaks öelda täpselt, mis on jõuluajal või mis toimub jaanuaris," ütles ta.

Lutsari sõnul teeb talle muret see, mis toimub Eestist väljaspool.

Arutluse all oli ka eneseisolatsiooni aja lühendamine 14 päevalt 10-le, ent selles osas teisipäeval valitsus otsust ei teinud.