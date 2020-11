Terviseamet: õpetajate haigestumine viib klassid distantsõppele

Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimeste kuni kuuendate klasside maja õpetaja sai laupäeval koroonaviiruse diagnoosi ja terviseamet koostöös kooliga kaardistas kiiresti tema lähikontaktsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles, et haigestunud õpetaja tõttu peab eneseisolatsiooni jääma nüüd kogu tema klass. "24 õpilast ja lisaks 19 koolitöötajat, kellega koos oli üks koosolek nakkusohtlikul perioodil ja siis inimesed, kes rohkem kui 15 minitit ühises lõunalauas istusid," rääkis Salum.

Lisaks ühele klassile, mille õpilased jäävad eneseisolatsiooni, jääb teisipäevast distantsõppele veel 16 klassikomplekti, sest nende õpetajad on eneseisolatsioonis ja asendajaid kontaktõppe jätkamiseks nii kiiresti leida ei ole võimalik.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles, et koolides on peamiseks nakkuse levitajateks õpetajad.

"Kui üks õpetaja haigestub, siis on tõenäosus, et ka teised koolis olevad õpetajad ja töötajad haigestuvad, seda me täna tõesti näeme," ütles Sepp.

Nii nagu töökollektiivides üldisemalt, levib ka õpetajate seas viirus ühiselt veedetud ajal, näiteks koolide puhketubades.

"Hajutamine on väga oluline ja seda siis tõesti ka õpetajate hulgas, õpetajate toas, see on kindlasti oluline koht, mida tuleks mõelda ja kaaluda," märkis Hanna Sepp.

"Esmane meede, kindlasti mida nii koolid kui ka kõik teised kollektiivid ja töötajad peaksid järgima, on see, et haigena me ei lähe tööle, seejuures ka kooli," lisas ta.

Koolikolded domineerisid Ida-Virumaal - ka seal levis koroonaviirus peamiselt õpetajate seas ja sealt edasi juba koolist välja. Näiteks Sillamäe kahe kooli kolletesse lisandus viimasel ööpäeval küll kokku 45 inimest, kuid koolid ise on taas kontaktõppega alustanud.

Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ütles, et statistika järgi lähevad kolded maha siis, kui on 14 päeva viimasest haigestumisest. "Täna meil kõik koolid töötavad tavarežiimil ja haigeid õpilasi ei ole," ütles Kalberg.

Paraku on ühes teises Ida-Viru linnas aga näiteks kool, kus koroonaviirus levib teist korda.