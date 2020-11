USA valimistel on kaalul kontroll senati üle

USA teisipäevastel valimistel on kaalul ka kontroll senati üle, kuivõrd vabariiklased võitlevad oma enamuse säilitamise pärast demokraatide ees.

Võiduvõimalus on mõlemal parteil, kuid senativalimiste tulemus ei pruugi selguda valimisõhtul. Oluliseks kujuneb valijate osavõtt COVID-19 kriisi ajal, mil eelhääletusel osales rekordilised pea sada miljonit ameeriklast.

Vabariiklaste senaatorid võitlevad üle kogu riigi oma kohtade pärast osariikides, mida kunagi peeti demokraatidele kättesaamatuks. Valitsuse lähenemine koroonaviiruse kriisile, selle majanduslikud tagajärjed ja üldine rahutu meeleolu riigis on aga tulemuse ebakindlaks teinud.

Demokraatide valimiskampaaniatele on laekunud hämmastavaid summasid miljonitelt ameeriklastelt, kes nähtavasti on otsustanud valida ka oma rahakotiga; vabariiklased on senaatorite toetamiseks ammutanud jõudu aga sügava kukruga sponsoritelt.

President Donald Trump ja tema rivaal Joe Biden on oma valimiskampaaniate lõpusirgel külastanud just osariike, mis on olulised senatienamuse tagamiseks.

Senatienamus saab oluliseks presidendivalimiste võitjale, kuivõrd senaatorid kinnitavad ametisse administratsiooni määratud ametiisikuid, sealhulgas ministreid, ja saavad Valge Maja poliitilist programmi kas tõkestada või sellele hoogu anda.

Praegu on vabariiklastel senatis 53-47 enamus. Partei kontrolli tagavad vaid kolm või neli mandaati, sõltuvalt sellest, kes presidendiameti võidab, sest viigi korral on otsustav asepresidendi hääl.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell, kes on Kentuckys vastamisi demokraatide Amy McGrathiga, ütles, et loodab jääda senati enamuse liidriks Trumpi kõrval. Samas nentis ta, et kontroll senati üle võib minna demokraatidele. "Loomulikult sõltub see sellest, mis juhtub," lausus ta.

Valimistest, kus vabariiklased kaitsevad 23 senatikohta ja demokraadid kahtteist, on saanud üldisem referendum Trumpi ja tema partei üle.

Oma poliitilise karjääri jätkamise pärast võitlevad seejuures ühed riigi tuntumad senaatorid. Nende seas presidendi üks peamisi liitlasi Lindsey Graham Lõuna-Carolina osariigist, kus senaatoriks pürgib ka demokraat Jaime Harrison.

Graham nentis, et võitlus on tasavägine pärast seda, kui Harrison kaasas oktoobriks koguni 100 miljonit dollarit, mis on osariigis ennekuulmatu. Nädalavahetusel teatas ka Graham ise saja miljoni dollari piiri ületamisest.

Nädal enne valimisi olid senaatorid Washingtonis lõksus, kuna pidid tegelema Trumpi ülemkohtunikukandidaadi Amy Coney Barretti ametisse nimetamisega enne valimispäeva. Nüüd on aga viimasel hetkel tehtud meeleheitlikult kampaaniat, et hääli kokku saada.

Senaator Thom Tillis Põhja-Carolinast ühines esmaspäeval Trumpi kampaaniaüritusega Fayetteville'is, proovides tõrjuda demokraat Cal Cunninghami katset senatisse pääseda.

Üheks olulisemaks peetakse valimisi Maine'i osariigis, kus on vastamisi vabariiklaste senaator Susan Collins ja demokraat Sara Gideon.

Maine'i valimisheitlus on üks mitmest, mis võib kesta valimispäevast edasi, kui kumbki kandidaat ei saa üle 50 protsendi häältest. Collins on tavapäraselt kogunud toetust mõõduka kandidaadina, kuid praeguse hääletuse tasavägisus toob välja raskused, mis vabariiklastel on Trumpi käredamate toetajate ja mõõdukamate valijate samaaegse meelitamisega.

Demokraatidel on kolme või nelja mandaadi võitmiseks rohkelt variante ja vabariiklaste strateegid on nentinud, et ametisolevad senaatorid jäävad pea kindlasti mõnes olulises osariigis kaotajaks.

Mõnd osariiki lükkavad demokraatide poole nooremad valijad ja vähemused. Colorados on parteid sisuliselt lõpetanud raha kulutamise kampaania tegemiseks vabariiklasest senaatori Cory Gardneri poolt või vastu, sest tema kaotus endisele kubernerile John Hickenlooperile on pea kindel.

Arizona võib saada endale esimest korda sajandi jooksul kaks demokraadist senaatorit, kui endine astronaut Mark Kelly säilitab oma edumaa senaator Martha McSally ees, kelle koht senatis kuulus kunagi John McCainile.

Vabariiklased võivad kaotada isegi koha Kansases, mis ei ole demokraati senatisse valinud alates 1932. aastast.

Suurimad ohud demokraatidele on aga Alabama ja Michigani osariigis. Ootuste järgi võidavad vabariiklased koha tagasi Alabamas, kus demokraat Doug Jones 2017. aastal harukordse võidu sai. Nüüd on viimasel aga raskusi vabariiklase Tommy Tuberville'i vastu kandideerimisel.

Michigani osariigis on vabariiklased teinud agressiivset kampaaniat John Jamesi kasuks, kes on mustanahaline ärimees ja kelle vastane on demokraatide senaator Gary Peters.

Nii Biden kui Trump tegid valimiste eel kampaaniat Georgias, kus on tulnud juurde märkimisväärne hulk uusi valijaid. Georgias on kaalul mõlemad senati kohad ja kui ükski kandidaat ei ületa 50 protsendi künnist, võivad valimised venida 5. jaanuarini.

Vabariiklane David Perdue, keda Trump nimetab oma lemmiksenaatoriks, proovib seal tõrjuda demokraat Jon Ossoffit, kes on üks paljudest demokraatide kandidaatidest, kes on saanud suurt kasu rahva annetustest.

Vabariiklasest senaator Kelly Loeffler on aga vastamisi nii vabariiklase Doug Collinsi kui demokraadi Raphael Warnockiga erivalimistel senatikoha üle, mis jäi tühjaks Johnny Isaksoni erruminekuga.

USA poliitiline maastik on oluliselt muutunud alates kuue aasta tagusest, mil enamik neist senaatoritest viimati valijatega silmitsi olid, tuues välja radikaalsed muutused Trumpi ajastul.

Montanas, kus Trump populaarne oli, proovib oma senatikohta säilitada vabariiklane Steve Daines, kelle vastu läheb Steve Bullock, kes pürgis ka demokraatide presidendikandidaadiks.

Iowas on vastamisi senaator Joni Ernst ja demokraat Theresa Greenfield. Kunagi kindlalt vabariiklasi toetavas Texases on senaator John Cornyn vastamisi demokraatide uustulnuka MJ Hegariga.

Ning Alaskas on uustulnuk Al Gross purustanud viraalsete reklaamikampaaniatega osariigi rahakogumise rekordeid, minnes vastamisi vabariiklaste senaatori Dan Sullivaniga.