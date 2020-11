Ülevaade: kuidas valitakse USA-le president

50 osariigist valitakse 538 valijameest valimiskogusse, kus valitakse lõpuks president. Iga osariigi valijameeste arv sõltub osariigi rahvaarvust. Ameeriklased volitavad niisiis oma häälega valijamehi enda soovitud kandidaadi poolt valijameeste kogus hääletama. Võitmiseks ja Valgesse Majja pääsemiseks on vaja vähemalt 270 valijamehe toetust.

Osariike, mis võivad otsustada, kes võidab sel korral presidendivalimised, on veidi üle kümne. Nendeks on näiteks Pennsylvania, Arizona ja ka Florida. Niinimetatud kaalukeeleosariikides ei ole kindlat traditsiooni, et inimesed hääletaksid ühe või teise erakonna kandidaadi poolt ja seega võit nendes võib otsustada ka valimistulemuse.