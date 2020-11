Koolides palju nakatumisi toimunud ei ole

Möödunud ööpäevaga tuvastati 208 uut koroonapositiivset, mis on uus rekord. Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 87,44.

"Kuna me toitlustada seetõttu lapsi ei saa, siis oleme otsustanud koos koolipidajaga, et on targem ka selles valguses, et täna oli hästi palju kogu riigis haigestunuid, on targem minna distantsõppele," rääkis Jüri gümnaasiumi direktor Liina Altroff "Aktuaalsele kaamerale".

"Uurisime seda võimalust ka, et iga päev toitlustada nii, et meil söökla on suletud. Leida sellist ettevõtet, kes nii lühikese etteteatamisega jõuaks nii suure hulga inimesi ära toitlustada - me ei jõudnud selle lahenduseni," ütles ta.

Kuigi kooli ja haridusasutustega seotud haigestunute arv on kõrge, ei ole koolides palju nakatumisi toimunud. Haiguskolletest domineerivad endiselt töökohakolded ja kolded perekonnaringis

"Kui meil kasvab haridusasutustega seotud inimeste arv piisavalt kõrgeks, siis kasvab ka võimalus koolis nakatuda kõrgemaks, see on selline paratamatu osa, et kui piirkonna haigestumus kasvab, kasvab ka koolides," rääkis terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma.

Terviseameti andmetel on Eestis vähenenud inimeste osakaal, kes lisanduvad lähikontaktsete ringi. Juurde tuleb aga üksikuid uusi haigusjuhtumeid. "Nende osakaal on suurenemas just Tallinnas ja Harjumaal. Ja sama moodi suureneb Tallinnas, Harjumaal praegu teadmata nakkusallikatega juhtude osakaal, olles nüüd ligi veerand kõigist juhtudest," ütles ta.

Valitsus arutab neljapäeval uute nakatunute arvu valguses kehtivate piirangute ple.

Uute nakatunute arvu valguses koguneb homme valitsus ja arutab kehtivate piirangute üle. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on olukord Eestis ülimalt tõsine "Praeguse viiruse leviku tempo juures jõuame peagi olukorda, kus tuleb hakata ka valitsuse tasandil rangemaid piiranguid vastu võtma.See on sel juhul, kui praegune tempo jätkub."

Kuigi Tanel Kiige sõnul ei hakka valitsus piirama seltskondlikku läbikäimist, soovitas ta võimaluse korral jätta ära suuremad peod, sealhulgas jõulu- ja aastalõpupeod.