Mikser: Ameerika ühiskond on lõhki ja Biden kiiret pööret tuua ei saa

Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser rääkis "Esimeses stuudios", et Ameerika ühiskond on põhjalikult lõhki ja võidu korral ei suudaks Joe Biden isegi parema tahtmise juures seda kiiresti ja kergesti taas kokku sõlmida.

Mikseri sõnul on veel vara võitjat välja kuulutada ning valimiste võitja selgub siis, kui kõik hääled on kokku loetud ja vajadusel üle loetud. Siiski nentis ta, et Bidenil võib praeguses olukorras olla lihtsam vajalikud 270 valijameeste häält kokku saada.

"Ameerika Ühendriikide ühiskond on põhjalikult lõhki ja ta on tegelikult nii-öelda tipust kuni põhjani lõhki. Kui me vaatame näiteks viimaste aastate senati ja kongressi hääletusi, siis rohkem kui kunagi varem need hääletused lähevad mööda parteiliine, väga vähe on siiraid katseid töötada üle vahekäigu, mis eraldab vähemust enamusest. Ja tegelikult ka ühiskonnas, ajakirjanduses, vastase demoniseerimist ja hukukuulutamist juhul kui vastaspartei peaks võimutüüri juurde saama – seda on järjest enam ja tonaalsus on muutunud järjest karmimaks, loomulikult see kajab vastu ka ühiskonnas," ütles Mikser.

USA poliitilises ajaloos pole varem juhtunud olukorda, kus president oleks häälte lugemise ajal vastasparteid süüdistada valimiste varastamises ja kutsunud üles häälte lugemist peatama. Mikser märkis, et USA on ka esmakordselt olukorras, kus hääli antakse pandeemia tõttu suures mahus posti teel ja mitu päeva enne valimispäeva.

"Eks hoiatused anti läbi meedia mitu päeva varem, et olukord, kus president võib olla näilises eduseisus enne kui hääled on kokku loetud ja ta võib seda eduseisu kasutada selleks, et kuulutada edasine häältelugemine võltsimiseks – selleks oldi valmis, meedia on päris hästi seda olukorda ohjanud ja ei ole liiga varase võidu kuulutamisega kaasa läinud," märkis ta.

"Kindlasti proteste tuleb, tuleb kohtuvaidlusi – kas need jõuavad välja ülemkohtusse või lahenevad mingis varasemas faasis – eks seda siis aeg näitab," lisas ta.

Häälte lugemisse sekkumine on teadlik taktika

Mikseri sõnul ei ole üllatav Trumpi Twitteri kasutamine valeinfo levitamiseks, kuna psühholoogiline võitlus on üks osa valimisvõitlusest ja üks osa valimisjärgsest maade jagamisest. President Trump on oma lahinguid pidanud Twitteri vahendusel nii poliitikas kui ühiskonnas laiemalt kõik ametis oldud neli aastat.

Küsitlused on pikka aega näidanud, et pandeemia olukorras on demokraadid ettevaatlikumad kogunemiste ees ning ilmselt hääletavad rohkem kirja teel. Seetõttu võis ka oodata, et Trump on kirja teel hääletamise osas negatiivselt meelestatud.

Mikser võrdles ka USA kirja teel hääletamise politiseerimist Eestis valimiste ajal aktuaalse aruteluga e-hääletamise teemal, kus mõned poliitilised jõud on e-valimiste turvalisuse ja õiguspärasuse kahtluse alla seadnud.

"Tegelikult on see olnud pikka aega selge, et mitmes võtmeosariigis valimistulemuse kujunemine toimub just täpselt nii nagu me näeme Wisconsinis, Michiganis ja Pennsylvanias hetkel," rääkis ta, viidates kirja teel saadetud demokraatide häältele, mis loetakse viimaste seas.

"Ilmselt on see Trumpi kampaaniameeskonna teadlik taktika, et külvata kahtlust, kas see hääletulemuse ajas muutumine on ikka seaduspärane ja õiguspärane," sõnas Mikser.

Biden ei saa katkisele ühiskonnale kiiret lahendust tuua

Mikser märkis, et Trumpi presidentuur on demokraatia piire tõsiselt kombanud ning kohati ka nihutanud.

Ühiskond on polariseerunud ning annab kandidaatide tööle erinevaid hinnanguid. Vabariiklased leiavad, et Trump on koroonaviiruse pandeemiaga hästi toime tulnud, demokraatide arvamus on aga vastupidine.

Mikser rääkis, et sarnane polariseerumine maapiirkondade ja linnade elanike vahel toimub ka Euroopas. "Ameerika maapiirkondades on kindlasti kultuurilist-religioosset konservatismi päris palju. Oma küsimus on suured tööstuspiirkonnad, suure järvistu äärsed kaalukeeleosariigid, mis eelmistel valimistel liikusid Donald Trumpi selja taha. Seal võib-olla on pettumuse allikad mõnevõrra teistsugused," rääkis ta. Nende osariikide meelsus ei tulene traditsioonist, vaid pettumusest kadunud töökohtade ja tööstusharude kadumise tõttu.

Trumpi võidul neli aastat tagasi oli Mikseri hinnangul ka tugev moraalne mõju populistidele Euroopas. Euroopa populistid on tema sõnul aga praeguseks oma populaarsuse laineharja ületanud.

Trumpi võidu korral Mikser teiselt ametiajalt suurt muudatust valitsemisstiilis ei ootaks. Samas leiab ta, et ka Bideni valimine ei aita katkist ühiskonda parandada.

"Ameerika ühiskond on põhjalikult lõhki ja Joe Biden isegi parema tahtmise juures ei suuda seda kiiresti ja kergesti taas kokku sõlmida. Seda enam, et väga suure tõenäosusega säilib vabariiklik enamus vähemalt kaks aastat. Ega Joe Biden väga paljudes küsimustes ei suuda kiirelt pööret tuua," nentis Mikser.