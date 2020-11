Hiiumaale tahetakse rajada elektrijalgrataste rendivõrgustikku

Mittetulundusühing Ungrukivi Selts on tulnud välja mõttega, et Hiiumaale võiks rajada elektrijalgrataste rendivõrgustiku. Ideed tahetakse esmalt katsetada Kõrgessaare piirkonnas.

Mittetulundusühingu Ungrukivi Selts juhatuse liige Peep Lillemägi ütles, et Kõrgessaare osavallas on kultuurilooliselt olulisi paiku, mida turistil oleks jalgrattasadulas tore avastada. Kaugemas tulevikus võiks tema hinnagul olla Hiiumaal kuus kuni kaheksa elektrijalgrataste rendipunkti, mis kataks kogu saare.

"Hiiumaa on selle poolest tore saar, et siin 20 kilomeetriga jõuab juba üsna kaugele. Saart ümbritseb ringmaantee, ühe rohkem tuleb siia inimesi ka püsivalt elama ja jagama oma elu Tallinna ja saare vahel. Ja tõepoolest, kuue kuni kaheksa rendipunktiga, millest mõned kindlasti paikneksid ka Hiiumaa kaunites jahisadamates, pakkudes jahituristidele täiendavat võimalust. Nende rendipunktidega kataks juba tegelikult selle vajaduse kõik ära," selgitas Lillemägi.

Et katsedada ideed kõigepealt Kõrgessaares, on vaja umbes 50 000 euro suurust investeeringut. Lillemägi rääkis, et eeltöö jaoks on natuke toetanud juba omavalitsus, kuid ta näeb, et kaasata võiks mõne erainvestori ja vaadata ka euroliidu toetusmeetmete poole. Hiidlastele on oma kogemusi jaganud Tartu linn, kus rattaringlus juba toimib.

"Esiteks tuleb uurida kohalikelt, mida tahetakse. Et kui luuakse, siis vastavalt soovidele. Teiseks, väga põhjalikult tuleb ettevalmistada hankedokument, et saadaks seda, mida soovitakse ja siis juba vastavalt soovidele kokku panna kogu see süsteem," ütles Tartu linnatranspodi juhataja Roman Meeksa.

Lillemägi on uurinud võimalust kasutada Hiiumaal ettevõtte Ampler Bikes tehtud elektrijalgrattaid. Ampler Bikes turundusjuht Ott Ilves rääkis Hiiumaal peetud konverentsil, et elektrijalgrattad on Euroopas üha populaarsemad.

"Kasutajaid ja ostjaid on palju. Eelnevalt ettekandes oli ka välja toodud, et pea iga teine ratas mingitel turgudel, kas siis Saksamaal ja ka tegelikult Hollandis on tihti elektriratas juba. See tähendab ka seda, et tootjaid on hakanud juurde tulema. Kui ikka suured rattatootjad, kes varem ei teinud elektrirattaid, on nüüd tootmas juba elektrirattaid," sõnas Ott Ilves.

Peep Lillemägi loodab, et esimese elektrijalgrataste rendipunkti võiks Kõrgessaares avada juba järgmisel aastal.