Tartu rattaringluse ratta vale lukustamine võib tuua 100-eurose trahvi

Pea kolm aastat Tartus käimas olnud rattaringlus kogub aina uusi kasutajaid ning laieneb ka kõrvalvaldadesse. Ratta lukustamise pealtnäha väikese vea eest saavad aga kasutajad trahvi 100 eurot. Kui paljude ratturite ning ringkonnakohtu hinnangul on trahvid liiga kõrged, siis linn põhjendab, et need hoiavad ära kallite ratastega vandaalitsemist.

19-aastane rattaringluse kasutaja Sam ei tahtnud oma näoga "Aktuaalses kaameras" esineda, ent soovis rääkida oma kogemustest, kus linnarattaga sõitmisele järgnesid kopsakad trahvid.

"Üks kord oli siis, kui ma mäki (McDonald's) ette parkisin, unustasin sinna. Siis hiljem sain aru ja läksin järele ja panin dokki. Sain 80 eurot trahvi. Teine kord oli see, et ma ei lukustanud õigesti, see oli siis, kui esimest korda kasutasin teenust. Läksin poodi, panin ratta lukku, see lihtsalt ei lukustanud ja sain trahvi selle eest. 100 eurot. Ma ei ütleks, et see kõige suurem viga oli," kirjeldas Sam.

Ratast väljaspool dokki lukustades tuleb lisalukk panna läbi kodarate paremale poole kinni. Seda on valesti teinud paljud.

"Dokid olid täis, siis ma ei pannud läbi kodara, tuli trahv 100 eurot. Ma lihtsalt ei teadnud, et läbi kodara peab panema, ma ei lugenud," sõnas Siim.

"Ükskord peaaegu oleksin saanud trahvi just lukustamise tõttu. Esimestel kordadel oli päris keeruline seda lukku kinni ja lahti saada, pidin pusima õppevideot vaadata," rääkis Johanna.

Just valesti lukustamine on linnatranspordi sõnul peamine rikkumine rattaringluses. Viimase nädala-paari jooksul on trahve olnud umbes seitse. Aja jooksul on osa kasutajaid püüdnud trahvi vaidlustada ka kohtus. Üks neist jõudis pool aastat tagasi ringkonnakohtus lahendini.

"Leppetrahv, mille määr on sama suur kui kolmekordne aasta kasutamistasu, ei ole mõistlik ja on tarbijat kahjustav," sõnas Tartu ringkonnakohtu kohtunik Triin Uusen-Nacke.

Tartu linnatranspordi juht Roman Meeksa tõdes, et rataste peamine kasutajaskond on noored. Et peaaegu alati üritatakse trahve ka vaidlustada, näitab, et 100-eurone trahv lööb kõvasti.

"Eks ta peabki lööma, sest kui ta oleks viis-kümme eurot, siis sellest ei tehtaks välja. /.../ Tihtipeale lukustatakse ratas niimoodi, et see ei takista järgmisel suvalisel kasutajal seda ratast võtta. Väga hea näide selle kohta on selline, kus eelmisel aastal üks ratas jõudis Raadi järve. Kus ratas oli valesti lukustatud ehk tross oli pandud ilma läbimata esiratast. See tähendab, et ratas on sõiduvõimeline. Ja siis üks noor otsustas, et hüppaks järve rattaga," rääkis Meeksa.

Suvel tõusevad ka rataste piletihinnad, senine 30-eurone aastapilet tõuseb 60 eurole.