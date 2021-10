Tarneraskuste tõttu ootab kolmandik Tartu rendiratastest töökojas remonti

Jalgrattakomponentide tarneraskuste tõttu on Tartu linna rendiratastest praegu enam kui kolmandik töökojas remonti ootamas. Varuosade puudujääk on tekkinud seetõttu, et koroonakriisi ajal pandi tehastes tootmine pausile.

Tartu rattaringlusel peaks üsna pea algama suur talvehoolduse periood, samuti vajavad paljud rattad suuremat remonti. Ent nagu kogu rattamaailm, vaevleb ka Tartu linn varuosade puudujäägis.

"Väga lihtne näide on näiteks ketid. Meil suvehooaja jooksul iga ratas tahab ühte või kahte ketti ja praegu kette pole lihtsalt saada. Need ketid, mis meil olid kevadel tellitud, lubati septembriks. Neid veel ei ole, praeguseks on lubatud novembrisse," selgitas Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa "Aktuaalsele kaamerale".

Remondijärjekorra tõttu oli 750 linnarattast eelmisel nädalal ringluses 390. Prageuseks on rattaid linnas pisut alla 500. Seda on tunda ka linnapildis.

"Karlovas mul on kolm parklat, kust ma saan ratta võtta ja kella üheksaks ei ole seal mitte ühtegi. Annab tunda küll," rääkis Mirjam. "Suvel ma seda ei arvesta, siis sõidabki nii palju inimesi. Aga võrreldes näiteks kevadega on küll väga suur vahe," märkis ta.

Kuigi paljud jalgrattad juba ootavad töökojas uusi varuosi, ei jõua kõik pisut logisevad rattad sinna otsemaid. Nii võib juhtuda, et pealtnäha korras rattaga sõites selgub järsku, et midagi on ikkagi katki.

"Just praegu vahetasin välja. Tundsin, et ei ole vist seda elektrivurtsu sees ja Riia mäest üles ei saa. Tulingi siia vahetama," ütles selgitas Mirjam.

"Vahepeal on küll tunda, et on kasutatud ikka. Just pidurite puhul on tunda, et nad ikka peavad, aga on tunda, et kusagilt vajaks kõpitsemist juba. Kui on see elektriratas, siis on tunda, et elektri abistav funktsioon on väsinud, ei aita nii palju," rääkis igapäevane rattaringluse kasutaja Oskar.

Rattad ringlevad Tartus alates 2019. aasta kevadest. Nii ongi mõne ratta läbisõit juba ligi 20 000 kilomeetrit ja remondivajadus aina kasvab.

"Kuna on tulemas talvehoolduste aeg nagunii, siis kõik vajavad natukene kõpitsemist," ütles Meeksa.

Linnatransport loodab, et kui varuosad ikkagi novembri lõpuks jõuavad, saab kevadeks ehk tipphooajaks enamiku ratastest vurama.