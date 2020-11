Lätis tehti möödunud ööpäevaga 7564 koroonatesti, millest positiivse tulemuse andis 367. Positiivsete testide osakaal oli seega ligi 4,9 protsenti, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Möödunud ööpäevaga suri koroonaviirusesse Lätis kolm inimest, kellest kaks olid vanuserühmas 70-75 aastat ja üks vanuserühmas 90-95 aastat. Kokku on koroonaviirus nõudnud Lätis 88 inimese elu.

Veel 38 Covid-19 patsienti hospitaliseeriti, kokku on haiglates ravil 244 koroonaviirusesse nakatunut. Neist 234 on mõõduka haiguse kulgemisega ja 10 on haigestunud raskelt.

Lätis on pandeemia algusest haigestunud koroonaviirusesse kokku 7119 inimest. Täielikult on paranenud 1444 inimest.