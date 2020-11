Luik: Bideni saamine presidendiks ei pruugi suurt muutust USA ja Euroopa suhetes tuua

Saatejuht Johannes Tralla küsis Luigelt, et kui Trump nägi Euroopat konkurendina, kas Bideniga hakkaksid takerdunud suhted muutuma. Näiteks, kas tooks Biden kohe Trumpi poolt külmutatud vabakaubandusleppe uuesti üle vaatamiseks?

"Ma pean seda üsna ebatõenäoliseks. Sest arvestama peab seda, et praegused USA valimised on tõestanud, et ühiskond on jagunenud kahte leeri, vabariiklased on võitnud enamuse senatis ja teatavasti senat ju ratifitseerib kõik lepingud. Nii, et Biden peab siin kindlasti hakkama senatiga läbirääkimisi pidama. Ja nagu me teame - USA-s on viimasel ajal nii vabariiklased kui ka demokraadid suhtunud kriitiliselt kõikvõimalikesse rahvusvahelistesse kaubanduslepingutesse. Ja ei ole kahtlust, et selle leppe, mis hõlmab tohutut suurt spektrit kõikvõimalikke kaubagruppe, läbirääkimine ja poliitilisele konsensusele jõudmine on ülimalt ebatõenäoline," lausus Luik.

Rääkides välispoliitikast, ütles Luik, et Trumpi jätkates presidendina jätkub tõenäoliselt ka senine välispoliitika. "Meile huvi pakkuvatest teemadest jätkab Trump kindlasti vägede ümberpaigutamisega Euroopas. On täiesti võimalik, et tõmmatakse vägesid tagasi erinevatest operatsioonipiirkondadest. Trump on kritiseerinud mitmeid rahvusvahelisi lepinguid, nende analüüs jätkub," sõnas Luik.

Mis puudutab Bidenit, siis suure tõenäosusega seisab Luige hinnangul ka tema samasuguste probleemide ees. "Kindlasti hakkavad teda mõjutama Hiina poliitika, Venemaa poliitika. On ju selge, et Hiina ja Venemaa mängivad praegu juba rahvusvahelisel areenil väga agressiivset rolli ja Ameerika peab siin reageerima. Uuel presidendil tihtipeale on soov näiteks suhteid Venemaaga parandada. See soov on alati olnud Trumpil, ma oletan, et see soov on ühel või teisel viisil ka Bidenil, aga alati on see osutunud ülimalt keeruliseks," kommenteeris Luik.