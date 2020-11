Härma: jõuludeks me nakatumiste langust ei näe

"Kui me täna haigusele paneme piirangud või saame mingi olulise pidurdude hetkel, siis meil läheb endiselt kolm kuni neli nädalat kui haigestumine jätkab kasvu, et ta siis jõuaks stabiliseerumiseni ja hakkaks langema. Jõulud kindlasti ei ole see periood, kus me haigestumise langus oluliselt näeme," lausus Härma.

Jõulupidusid oleks Härma sõnul juba praegu tark tühistama hakata.

Härma rääkis, et terviseametit teeb murelikuks olukord Tallinnas ja Harjumaal, aga üle-Eestiliselt olukord veel nii halb ei ole.

"Täna on hetk, kus me peaksime hakkama Tallinnas ja Harjumaal tegutsema. Kui meil ei tule riigi poolt suuniseid või piiranguid, siis kindlasti iga inimene saab teha midagi," lausus Härma.

Härma sõnul on õige, et tervet Eestit praegu uuesti lukku ei panda. "Tegeleme probleemiga seal, kus probleem on. Kevadel me olime suuresti teadmatuses. Paljud riigid ümber meie läksid lukku, sest me ei teadnud, millega me tegeleme. Täna me teame juba paremini. Me teame, kuidas nakkus levib. Kevadel meil ei olnud seda informatsiooni, millised on peamised kohad, kus me nakatume, täna ma teame, mis on need peamised kohad ja saame sinna oma meetmeid suunata," sõnas Härma.

Härma rõhutas, et nn koroonadetektiivide töö aitab igal juhul viirust pidurdada.

Härma ütles, et praegu on meditsiinisüsteem kindlasti paremini valmis kui kevadel. "Väga ulatuslik meeskond üle Eesti töötab, et need asjad oleksid läbi mõeldud ja toimiksid," lausus Härma.

Vaadates tänast Tallinna ja Harjumaa olukord, teades, et meil on Tallinnas ja Harjumaal püsiv levik, siis see on ainult aja küsimus, kui me saame terve Eesti kohta rääkida püsivast levikust. Kui me Tallinnas piiri panna ei suuda, siis see lihtsalt laieneb üle Eesti.

Praeguse seisuga on ülejäänud Eestis veel siiski piiritletud levik.

Härma sõnul tuleks kehtestada meetmeid töökohtades ja piirata avalikke kogunemisi. Oluline on ka distantsi hoidmine.

Piirangud on Härma sõnul vajalikud koroonaviiruse leviku pidurdamiseks, et haiglates ei tekiks ülekoormust. Ta tõe veel välja, et võrreldes ülejäänud Euroopa on Eesti üks kõige leebemate piirangutega riike.