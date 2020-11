Soome ei plaani Eestile esialgu lisapiiranguid kehtestada

Hoolimata Eesti kasvavast nakatumisnäitajast ei kavatse Soome valitsus esialgu veel kehtivat piiriületuskorda muuta. Töö-ja ametisõidud Eestist Soome on seega endiselt võimalikud ilma eneseisolatsioonita.

Küll aga pole Soome valitsus suutnud jõuda selgusele, kuidas korraldada riiki sisenemine pärast 22. novembrit, millal lõpeb Soome õigus Schengeni ala riikidega piirikontrolli rakendada.

Algse mõtte, et riiki pääsemise tingimus oleks tõend negatiivse koroonatesti kohta on maha laitnud õiguseksperdid, kelle hinnangul oleks see vastuolus Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõttega.