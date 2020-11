Pärast seda, kui president 20. oktoobril pensionireformi seaduse välja kuulutas, on kolmanda pensionisambaga liitunud üle 5400 inimese. Uuest aastast liitujate jaoks nihkub kaugemale aeg, mil selle samba raha saab maksuvabalt või soodsa tulumaksumääraga kasutusse võtta.

Kolmanda pensionisamba raha saab selles sambas olija juba praegu täies ulatuses täiesti vabalt välja võtta isegi juhul, kui tema pensioniiga on alles aastakümnete kaugusel. Sellisel juhul tuleb aga tasuda 20-protsendiline tulumaks.

Tulumaksu võetakse seejuures kogu väljavõetud summalt, mitte üksnes tekkinud kasumilt, rääkis rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.

"Seda põhjusel, et sissemakseid teeb inimene küll maksustatud tulust, aga tal on õigus tuludeklaratsiooniga saada tulumaksutagastust. Seda küll teatud piirides, sissemaksetelt, mis on siis kuni 15 protsenti inimese aastatulust ja mitte üle 6000 euro. Aga selliselt neid sissemakseid tehes meil ongi sisuliselt kolmandas sambas maksustamata raha," ütles Fedotov.

Kolmanda samba mõistes algab pensioniiga praegu 55. eluaastast. Kui sambas olija on jõudnud sellesse ikka, võib ta soovi korral kogu raha korraga välja võtta kümneprotsendilise tulumaksuga. Samuti on võimalik sõlmida väljamakseteks eluaegne leping ning sellisel juhul ei tule tulumaksu tasuda.

Mõlemal juhul on tingimuseks see, et kogumine peab olema kestnud vähemalt viis aastat.

Pensionireform ühtlustab teise ja kolmanda samba pensioniea. Seetõttu saab ka kolmanda samba raha edaspidi soodsalt kasutusse võtta alles viis aastat enne vanaduspensioni iga, mis lähiaastatel tõuseb.

Vanaduspensioni iga algab järgmisest aastast 64. eluaastast ning hakkab alates 2027. aastast sõltuma keskmisest eeldatavast elueast.

Veel tänavu kolmanda sambaga liitujatele jäävad aga kehtima senised tingimused. Seetõttu on viimasel ajal hüppeliselt suurenenud liitujate arv.

Eesti pensionifondide registri pidaja Pensionikeskuse juhatuse liikme Kristi Sisa sõnul on pärast pensionireformi seaduse väljakuulutamist 20. oktoobril kolmanda sambaga liitunud üle 5400 inimese.

"Tänase seisuga on kolmanda sambaga liitunuid üle 85 000. Aasta alguses oli neid üle 74 000. Täheldame hetkel aktiivset kontode avamist," ütles Sisa.

Kolmanda samba fondide kogumaht on praegu 219 miljonit eurot, aasta alguses oli see 200 miljonit eurot.