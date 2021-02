Jaanuari lõpuks oli teisest pensionisambast lahkuda soovijaid üle 75 000

Nii oli aasta esimese nädalaga, pärast avalduste vastuvõtu algust, avaldusi kokku tehtud 33 000 ning 10. jaanuariks oli avalduse arv kerkinud pea 43 000-ni.

Samas on avalduste kuhjumist perioodi algusesse ja lõppu prognoosinud ka rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lillelaid, kes ütles jaanuari keskel ERR-ile, et sama on toimunud igal aastal ka pensionifondide vahetamise tsüklite puhul.

Pensionikeskuse ülevaate kohaselt oli avaldus raha väljavõtmiseks teinud neljapäevaks 75 313 inimest. Neist 36 192 (48,1 protsenti) olid mehed ja 39 121 (51,9 protsenti) naised.

Avalduse esitanute keskmine vanus oli 39 eluaastat. Sama on ka teise sambaga liitunute keskmine vanus.

Avalduse teinutest 55 084 (73,1 protsenti) esitas selle eesti keeles, 20 078 (26,7 protsenti) vene keeles ja 151 (0,2 protsenti) inglise keeles.

Lillelaid ütles ERR-ile, et küsitluste põhjal võib eeldada, et teisest sambast lahkub 25-30 protsenti, mis tähendaks umbes 200 000 inimese väljumist.

Avalduse esitamise aeg teisest sambast raha välja võtmiseks on jagatud kolme perioodi - 1. jaanuar kuni 31. märts; 1. aprill kuni 31. juuli; 1. august kuni 30. november - ning perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg. Raha makstakse välja viis kuud peale avalduste perioodi lõppu ehk kui esitada avalduse perioodil, mis lõppeb 31. märtsiga, siis saab raha kätte septembris.

Pensionikeskus rõhutab oma selgitustes, et välja makstakse kogu raha, mis inimesel teise sambasse on kogutud miinus tulumaks 20 protsenti. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur pensionifondi osakud rahaks teha ning see oleneb finantsturgude liikumistest.