Järve hooldushaigla nakatunud viidi LTKH-sse ravile

ITK turundusosakonna juhataja Inge Suder ütles, et nakkus sai alguse töötajast, kes end eelmisel nädalavahetusel kodus halvasti tundis. Nädala algul käis ta perearstil, kust suunati koroonatesti tegema, mis osutus positiivseks. Seepeale korraldati hooldushaiglas laustestimine, mille tulemusel selgus viis nakatunud patsienti ja seitse nakatunud töötajat.

Nakatunud patsiendid toimetati ravile LTKH-sse. Noorim neist on 84-aastane, vanim 90-ndate teises pooles. Milline nende tervislik seisund on, ei saanud Suder kommenteerida.

"Patsiendid on LTKH-sse viidud, inimesed on isolatsioonis, kes on haigestunutega kokku puutunud. Testime inimesi kaks korda, nagu vaja, järgime juhendeid. Praegu on kõik kontrolli all. Maja on kinni, patsiente praegu külastada ei saa," kommenteeris Suder, lisades, et ka uusi patsiente nad praegu vastu ei võta. "See periood tuleb ära oodata. Teeme kõike vastavalt reeglitele, et puhang võimalikult kiiresti kontrolli alla saada ja olla kindel, et haigla on puhas."

Järve hooldushaiglas on patsiendid ühe-kahe kaupa tubades, nii et haigus haiglas edasi levida ei tohiks, ütles Suder.

Mitmed Järve hooldushaigla töötajad töötavad ka teistes raviasutustes, näiteks lastehaiglas ja PERH-is. Kas ka nakatunud töötajad mitmes kohas töötasid, ei osanud Suder öelda.

Pärast viiruse tuvastamist tehti haiglaruumides puhastus, osakondade vahel on töötajate liikumine keelatud, paika on pandud liikumisteed, kuidas osakonda minna võib.

"Kõik on väga täpselt paika pandud," rõhutas Suder.