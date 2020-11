Harjumaale lisandus 105, Ida-Virumaale 63, Lääne-Virumaale 10, Pärnumaale seitse, Tartumaale kuus, Hiiumaale kuus, Viljandimaale neli, Läänemaale kolm, Järvamaale kaks, Jõgevamaale üks, Põlvamaa üks.

Teadmata ehk rahvastikuregistris märkimata on 21 uut nakatunut.

Harjumaa 105 uuest juhtumist 81 on Tallinnas. 13 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega ja kuue juhtumi päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

6. novembri põhja regionaalosakonna juhtudest oli 64 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega (25 juhul perekonna ringis, 13 töökoht, 26 juhul muu kontakt haigega), neli juhtumit on seotud Viru Vangla koldega, 31 Rapla Hooldekeskusega ja nelja juhtumi puhul on haigus sisse toodud Itaaliast, Venemaalt ja Soomest. 46 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel ligi 6 000 inimest, kellest 892 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 21 kollet. Kooli koldeid on kolm kokku 16 inimesega, lasteaia koldeid on üks kokku 5 inimesega, töökoha koldeid on seitse kokku 109 inimesega, ürituste koldeid on kolm kokku 28 inimesega ja muu kontakti koldeid on neli kokku 27 inimesega. Lisanduvad veel Rapla Hooldekeskuse kolle 65 inimesega, haiglakolle 15 inimesega ja Tallinna Vangla kolle 10 inimesega.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest 21 lisandus Viru Vangla koldesse, 12 juhtumit tuvastati Narva spordivõistkonnas ja 11 juhul toimus nakatumine pereringis. Seitsmel juhul nakatuti töökohas, kahel juhul läbi tuttavate, kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ja ühel juhul toimus nakatumine koolis. Ülejäänud Ida-Virumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Lääne-Virumaale lisandunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega Viru Vangla koldes, kahel juhul nakatuti läbi perekontakti ja ühel juhul toodi haigus sisse Soomest. Ühe juhtumi asjaolud on veel välja selgitamisel.

Viru vangla koldes on 199 nakatunut

Ida regiooni tööpiirkonnas on üheksa aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 37 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud seitse nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru Vangla koldes on 199 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on viis inimest. Sillamäe töökoha koldes on kuus inimest. Narva spordi koldes on 15 nakatunut.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest haigestunud on 402.

Tartumaale lisandunud kahe juhtumi puhul on tegemist varasema haige lähikontaktsetega ja ühel juhul nakatuti läbi töökontakti. Kahe rahvastikuregistri järgi Tartumaale laekunud juhtumi puhul on tegemist inimestega, kes elavad Harjumaal. Ühel juhul toodi haigus Tartumaale Rootsist. Viljandimaale, Jõgevamaale ja Põlvamaale lisandunud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 800 inimest, kellest 134 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 32 inimesega hooldekodu kolle.

Nelja Hiiumaale laekunud juhtumi puhul toimus nakatumine läbi perekontakti, üks inimene nakatus tööl ning ühe nakatunu puhu on tegemist Harjumaal elava inimesega, kes nakatus läbi tutvuskonna kontakti. Kolme Pärnumaa juhtumi puhul nakatuti läbi perekontakti, üks inimene haigestus Hiiumaa üritusel, ühel juhul on tegemist Viru Vangla kinnipeetavaga ja ülejäänud juhtumite asjaolud on veel selgitamisel. Läänemaa juhtumite nakatumise asjaolud on samuti selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 356 inimest, kellest 89 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 11 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja tänasest lisandunud perekoldes viis.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on nüüd 119,4.

Haiglaravil on 48 inimest (reedel 52), kellest juhitaval hingamisel on neli (reedel samuti neli).

Koroonaviirus on nõudnud Eestis 73 inimese elu.