Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul kasvab Tallinnas nakatumisnäitaja iga päevaga ja see on praegu terviseameti jaoks kõige suurem mure.

Viimase ööpäevaga registreeriti Eestis 229 koroonaviirusepositiivset. Teste tehti 2740 ehk positiivsete testide osakaal oli üle kaheksa protsendi.

"Suur mure on meil endiselt Tallinnaga, sest kui nüüd vaadata 100 000 elaniku kohta nakatumisnäitajaid, siis Eestis on see 119, Tallinnas 135. Ja see juurdekasv tuleb ja tuleb ja tuleb," rääkis Lanno.

Terviseameti juhi sõnul on praegu jälgimisel üle Eesti 9045 inimest. Nendest Tallinnas on 5900 ja tuhat nendest on haiged. "Nii et see Tallinna probleem on endiselt suur ja sügav," nentis Lanno.