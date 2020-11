Kaljulaid: Helmete sõnavõtt on rünnak Eesti julgeoleku vastu

"Poliitiku sõnal on kaal ning täna on kaks Eesti Vabariigi ministrit otsustanud oma sõnade kaalu kasutada meie peamise liitlase ründamiseks," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaid märkis, et Eesti julgeolek põhineb riigi enda kaitsevõimel ja liitlassuhetel ning Eesti valitsus peab liitlassuhete ja julgeoleku eest seisma. "Kahjuks on kaks Vabariigi Valitsuse liiget saatnud täna välja selge sõnumi, et see liitlassuhe pole nende jaoks väärtus," lisas ta.

"Niisamuti on täiesti vastuvõetamatu Eesti valimissüsteemi argumentideta kahtluse alla seadmine. Selle eesmärk saab olla vaid üks – õõnestada meie enda inimeste usaldust meie enda riigi vastu. Selline käitumine on ohuks meie demokraatiale," kirjutas president.

"Olen oma seisukoha edastanud peaministrile ning arutan seda lähiajal ka välisministri ja kaitseministriga. Arvestades, et siseministri ja rahandusministri tänased teod on kahjustanud meie liitlassuhteid ning seadnud kahtluse alla Eesti demokraatlikud valimised, kutsun lähipäevil kokku riigikaitse nõukogu, kus kujundada neis küsimustes selge seisukoht," sõnas president.

Riigikaitse nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja.