Valga venekeelne Priimetsa kool sai uue maja

Valgas sai kesklinna uue maja peamiselt vene õppekeelega enam kui 300 õpilasega Priimetsa kool. Haridusminister Mailis Reps kinnitas, et otsuse parandada just vene perede laste õpitingimusi tegi kohalik kogukond ja eestikeelsele õppele üleminek üle kogu riigi sõltub ministri hinnangul samuti suuresti lapsevanemate valikuist.

Valgas avatud uus koolimaja teeb nii arhitektuurse kui ka õpikeskkonna lahendusega silmad ette paljudele eestikeelseile põhikoolidele, vene haridusasutustest rääkimata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Priimetsa kooli jaoks renoveeriti kaks ajaloolist hoonet Valga kesklinnas, Läti arhitektuuribüroo Lauders sobitas neile juurde ka uue majaosa. Nüüd on üle linna laiali asunud haridusasutused Valga kesklinnas koos.

"Rohkem õpib meil vene perede lapsi, roma inimesi on päris palju, Ukraina lapsed. Homme tuleb Venemaalt Kaukaasiast üks laps. Meil on kakskeelne õpe - meil on tavaklass üks paralleel ja teine keelekümblusklass. Tavaklassis meil on õppimine vene keeles ja paljud ained eesti keeles. Keelekümblusklassis on meil õpe 100 protsenti eesti keeles," rääkis kooli direktor Marina Krotova.

Väiksemad eestikeelsed põhikoolid on Valgas liidetud üheks suureks, nii et Eesti lapsevanematele pole linna piires koolivaliku võimalusi jäetud.

"Meil on päris suur venekeelne elanikkond, nii et me peame pakkuma neile tingimused õppimiseks. Me ei saa sellest mööda vaadata. Aga loomulikult peame selle kõrval pakkuma toetust eesti keele õppeks, et nad saaks igati hakkama ka edaspidi," ütles Valga vallavanem Ester Karuse.

Haridusminister tõdeb, et kogu Eestis kasvab huvi keelekümblusrühmade vastu lasteaedades ja -klasside vastu koolides. Aga täielikule riigikeelsele õppele üleminekuks tähtaegu seatud pole.

"Oleme võtnud seisukoha, et me soodustame ja eelisrahastame seda. Näiteks lisaõpetaja programm on see, et riik tuleb väga jõuliselt palgafondi, mentorluse ja õpetajakloolitusega appi kohalikule kogukonnale, suunamaks eraldi õpetajaid, kes on võimelised eesti keeles õpetama," rääkis Reps.

Valgas on venekeelset haridust antud rohkem kui sajand. Ja ka uus koolimaja on õpilasi täis.