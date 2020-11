Euroopa valitsusjuhid tervitasid Joe Bideni valimisvõitu

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel soovis õnne ja edu Joe Bidenile ning ka Kamala Harrisele kui esimesele naissoost asepresidendile. Merkeli sõnul on transatlantiline side asendamatu selleks, et tegeleda praeguse aja suuremate väljakutsetega.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson nimetas USA-d Suurbritannia kõige olulisemaks liitlaseks ja ütles, et ta loodab koostööd teha mitmes valdkonnas kliima-soojenemisest kaubanduse ja julgeolekuni.

Sama mõtet väljendas Suurbritannia välisminister Dominic Raab.

"Ma olen väga kindel, et alates kliimasoojenemisest kuni koostööni koroonaviiruse ja terrorivastase võitluse alal, on meil tohutu ühiste huvide ja väärtuste alus, mis meid tihedalt ühendab. Ja kui me vaatame, mida Joe Biden on rääkinud välispoliitikast, siis ei ole tal suuremat liitlast ja usaldusväärsemat sõpra kui Suurbritannia," ütles Raab.