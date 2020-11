Biden ja valitud asepresident Kamala Harris teatasid pühapäeval, et saavad esmaspäeval Delaware´i osariigis Wilmingtonis oma üleminekuperioodi Covid-19 nõuandemeeskonnalt ülevaate, seejärel teeb Biden avalduse koroonaviiruse ja majanduse taastamise kohta.

Biden ja Harris käivitasid ka üleminekuperioodi võrgulehe BuildBackBetter.com ja Twitteri konto @Transition46.

Bideni üleminekuperioodi veebisaidil on neli prioriteeti: koroonapandeemia, majanduse taastamine, rassiline võrdsus ja kliimamuutused.

Trump mängis pühapäeval Washingtoni lähedal golfi. Esmaspäevaks ei ole presidendil plaanis avalikke üritusi ja ta kavatseb oma advokaadi Rudy Giuliani sõnul esitada rea hagisid, kuna on "hulgaliselt tõendeid valimispettusest".

Vabariiklasest ekspresident George W. Bush teatas, et tulemus on "selge" ning ütles, et on valitud presidenti Bidenit ja valitud asepresidenti Harrist õnnitlenud.

"Ameerika rahvas on kindel, et need valimised olid põhiolemuselt õiglased. Me peame oma perede ja naabrite, oma riigi ja selle tuleviku pärast ühte hoidma," ütles Bush avalduses.