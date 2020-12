Trump kordas oma kõnes valimispettuse süüdistusi

Valge Maja postitas sotsiaalmeediasse video president Donald Trumpi 46-minutilisest kõnest, milles USA senine liider väidab taas, et presidendivalimiste võit varastati temalt pettusega.

Veel kuu aega pärast 3. novembril peetud valimisi ei ole Trump loobunud alusetutest valimispettuse süüdistustest ning ei soostu avalikult kaotust tunnistama.

74-aastane Trump, kes on jäämas üha suuremasse isolatsiooni oma katsetes demokraat Joe Bideni valimisvõit ümber pöörata, on hakanud ka avalikult heietama mõtet kandideerimisest 2024. aastal.

"Need on olnud suurepärased neli aastat. Me püüame saavutada veel neli aastat. Vastasel juhul näeme nelja aasta pärast," ütles ta oma külalistele teisipäeval Valge Maja jõulupeol.

Üritus, millel osalesid mitmed mõjukad vabariiklased, oli meediale suletud, kuid video ametist lahkuva presidendi kõnest jõudis kiiresti avalikkuse ette.