Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles esmaspäeval, et rahvaloendusega pole plaanis registrite andmeid parandama hakata, vaid inimesed peaksid ise veenduma, et nende kohta on üleval korrektne informatsioon.

"Kuna suuresti toimub loendus registriandmetel, on oluline, et registriandmete kvaliteedis ei toimuks tagasiminekut. Vastupidi, et toimuks ainult paranemine," ütles Mägi ja selgitas, et seeläbi on suur roll rahvastikul endal.

Kui pärast andmete kontrollimist selgub, et midagi on vaja muuta, saab inimene registripidajat teavitada või ka muudatuse ise ellu viia, selgitas Mägi.

Lisaks on oluline, et registris oleks nii aadress, kuhu inimene on sisse kirjutatud, kui ka reaalne elukoht, mille saab märkida lisa-aadressina.

Plaanis on uus maailmarekord

Mägi ütles, et möödunud rahvaloendusel tehti Eestis maailmarekord, kui 67 protsenti vastustest saadi kätte interneti kaudu.

"2022. aastal on plaanis teha uus veelgi vingem maailmarekord ehk üle 70 protsendi vastustest saadakse kätte veebist /---/, arvestades Eesti digiarmastust, me usume, et see on kättesaadav," ütles Mägi.

Seega tuleks ca 30 protsendi inimeste puhul rahvaloendajatel käia ka kodudes.

"See on väga suur arv ja kogu selle operatsiooni läbiviimine kõiksena tähendaks seda, et peame palkama üle 2000 loendaja," sõnas Mägi.

Praegu on statistikaametil plaanis läbi viia pilootküsitlusi, et oma küsimustikku viimistleda. Rahvaloenduse andmed kajastaksid 2021. aasta 31. detsembri seisu.