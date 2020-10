Kui varem on Eestis tehtud rahvaloendustes alati eraldi inimese emakeele kohta küsitud, siis 2021. aasta küsitluses seda plaanis pole. Keeleteadlaste sõnul on rahvaloendus aga kõige usaldusväärsem viis emakeele andmete saamiseks.

Pöördumises rahvastikuminister Riina Solmani poole kirjutavad keeleteadlased, et praeguse kava järgi oleks rahvaloenduse ankeedis küsimus, kus tuleb märkida kõik keeled, mida inimene oskab, sh emakeel. Eraldi küsimust, millest selguks, kas inimesel on üks või kaks emakeelt, kavas ei ole.

Teadlased toovad välja, et emakeele küsimus on rahvaloendustel omaette küsimusena olnud järjepidevalt alates 1959. aastast.

"Kõikse küsitluse teel saadud emakeele andmed võimaldavad näha, mis ulatuses toimuvad Eestis keelemuutused seetõttu, et väiksemate keelte kõnelejad muudavad aja jooksul oma emakeele määratlust suuremate keelte kasuks. Rahvaloenduse kõiksel küsitlusel kogutud keeleandmed on õigupoolest ainus allikas, mis võimaldab tuvastada selliseid nihkeid," seisab pöördumises.

Lisaks on teadlaste sõnul selle teabe alusel hinnata eesti keele arengukava aastateks 2021-2035. Emakeele märkimine aitab paremini ka määrata rahastamist keele- ja hariduspoliitika valdkondadesse.

Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Jüri Viikberg ütles ERR-ile, et küsitluses on ette nähtud küsimused erinevate keelte ja ka murdekeelte kohta, kuid emakeel on sulandunud üldise keeleoskuse osaks.

"Emakeel on ikkagi üks tähtsamaid tunnuseid, mille järgi inimesed end identifitseerivad, eriti Eestis," tõi Viikberg välja küsimuse olulisust.

Viikberg sõnas, et küsimust on vaja küsida, et saaks teha täpset võrdlust varasemate aastate andmetega, lisaks saab selle kaudu ka teavet viimaste aastate sisserändajate kohta.

"Riigil on vaja täpseid andmeid nii riigikeele kui teiste keelte valdajate kohta. Kui me räägime lõimumisest siin Eestis, siis tuleb jälgida, kas integratsioon toimub eesti või vene identiteedi suunas," selgitas Viikberg.

Viikberg täpsustas, et tegelikkuses tulekski ankeeti lisada üks küsimus.

"Praeguseks täienduseks võiks olla see, et ei küsita ainult ühte emakeelt /---/ vaid, mis on teie emakeel või kaldkriips emakeeled," lisas ta.

Pöördumisele kirjutasid alla Eesti Keele Instituudi juht dr Arvi Tavast, keelenõukogu juht professor Birute Klaas-Lang, rakenduslingvistika ühingu esindaja dr Margit Langemets, Emakeele Seltsi professor Helle Metslang, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi professor Reili Argus, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduste instituudi professor Karl Pajusalu ja Rainer Kuuba Võru Instituudist.