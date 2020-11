Martin Helme selgitab riigikogus enda sõnu, et USA "valimised on võltsitud"

Siseminister Helme astus tagasi, et tuua kõikuma löönud valitsus kaljuservalt tugevamale pinnale, kuhu koalitsioon jõudis pärast tema isadepäeval EKRE raadiosaates öeldud sõnu, et USA järgmine president Joe Biden on "korrumpeerunud tüüp" ja sealsete presidendivalimiste tulemus on võltsing.

Selliseid avaldusi kritiseerisid president Kaljulaid ("Rünnak Eesti demokraatia ja julgeoleku vastu."), peaminister Ratas ("Mart ja Martin Helme sõnavõtud USA valimistulemusi hinnates ei ole tõsiseltvõetavad ja on isegi absurdsed."), kaitseminister Luik ("Ohtlik mäng [Eesti julgeolekuga]"), välisminister Reinsalu ("Pöörane jutt.").

Siseminister Helme lahkumine valitsusest pidanuks EKRE partnerite Keskerakonna ja Isamaa arvates skandaalist õhu välja laskma ning vältima selle paisumist valitsuskriisiks. Ent ametis on rahandusminister Helme, kes esines samas raadiosaates sarnaste avaldustega. Nüüd algatas opositsioon tema umbusaldamise ning koalitsioonil tuleb otsustada, kas ja kuidas Martin Helmet kaitsta.

Mida Martin Helme ütles 8. novembri saates USA presidendivalimiste ja järgmiseks presidendiks valitud Joe Bideni kohta?

Esiteks: "Me siin saates oleme ju ka mitmel puhul öelnud, et vabariiklased tegelikult ju hoiatasid ja olid valmis selle jaoks, et valimisi üritatakse võltsida. Ja mis mind ikka tükk aega on hämmastanud ja jätkuvalt hämmastab, on see, kui jultunult vasakpoolsed valetavad ja varastavad. Sellel põhjatul augul põhja ei ole."

Teiseks: "Minu meelest ei ole üldse küsimustki selles, et need valimised on võltsitud. Minu meelest peaks kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist või... mitte millestki sellisest ei ole mõtet rääkida, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult, nii massiliselt võltsida. Sellest ei ole ju mõtet rääkida. Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas ju põhiseadus enam ei kehti."

Kolmandaks: "Aga ma tahtsin Bidenite kohta veel öelda, et [Joe Bideni poeg] Hunter Biden lihtsalt muidugi, jah, tarvitab usinasti narkootikume. Ukraina prostituute. Aga tema põhitegevus siiski sel ajal, kui tema isa oli asepresident ja sel ajal, kui Hillary Clinton oli riigisekretär, oli vahendada massilisi suuri miljonite ja kümnete miljonite tehinguid hiinlaste ja Bidenite perega ja venelaste ja Bidenite perekonnaga ja ukrainlastega ja Bidenite perekonnaga ja ka araablastega ehk siis Bidenite perekonna muster avalikus teenistuses on olnud saada raha Ameerika strateegiliselt vastastelt. Mida niisugused inimesed hakkavad tegema, kui nad saavad presidendiameti? Noh, mida siin arvata, mismoodi see Ameerika positsioonile maailmas mõjub?"

Neljandaks: "Ja mina ennustan ka seda, et Ameerikas seisavad ees ikkagi väga-väga... Trump vabatahtlikult alla ei anna. Ma arvan, et mida päevi edasi, seda rohkem ja selgemalt hakkab tulema neid tõestusi sellest võltsingutest, petmisest. Inimesed lähevad järjest vihasemaks selle peale, väga-väga-väga-väga tõsised ajad seisavad ees."