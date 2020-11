Ööpäevaga lisandus 128 koroonapositiivset

Viimase 24 tunni jooksul tehti Eestis üle 2500 esmase koroonatesti, millest 128 ehk viis protsenti osutus positiivseks. Eesti nakatumisnäit viimase 14 päeva jooksul 100 000 inimese kohta on 143,8 (ööpäev varem 137,1).

Terviseameti andmetel lisandus kõige enam positiivseid teste Harjumaale, 91.

Ida-Virumaale lisandus 10 positiivset testitulemust, Tartumaale kaheksa, Raplamaale ja Viljandimaale kaks ning Lääne-Virumaale, Hiiumaale, Pärnumaale, Läänemaale, Järvamaale, Valgamaale ja Põlvamaa üks. Rahvastikuregistris puudus kaheksal positiivse tulemuse saanud inimesel elukoht.

Haiglaravil on teisipäeva seisuga 63, juhitaval hingamisel viis inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 143,8 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 6,7 protsenti.

Koroonaviirusega on Eesti surnud 76 inimest, viimase ööpäevaga surmasid ei lisandunud.

9. novembri seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kõrgeim Hiiu maakonnas (354,3), järgnevad Rapla maakond (261,4) ja Ida-Virumaa (255,5). Harjumaal koos Tallinnaga on näitaja 178,3. Väikseim on näitaja Saaremaal (21,2) ja Viljandimaal (26,0).