Kokku Leedu nüüd COVID-19 tõttu surnud 221 inimest, teatas riigi terviseamet teisipäeval.

Viimasel ööpäeval surnute hulgas oli ka 30-39-aastaste vanuserühma kuulunud inimene, kes on noorim Leedus koroonaviiruse tõttu surnud patsient. Kaunase maakonnas elanud inimesel oli lisaks COVID-19-le ka teisi haigusi, vahendas Leedu ringhääling terviseameti teadet.

Uutest nakatunutest 284 registreeriti Vilniuse maakonnas, 242 Šiauliai, 235 Kaunase, 153 Klaipeda, 61 Alituse, 40 Taurage, 34 Marijampole, 31 Panevežise, 23 Telšiaija kuus Utena maakonnas.

Lätis 208 uut nakatunut

Lätis testiti viimase ööpäevaga 6731 inimest ning uusi nakatunuid avastati 208, vahendas Läti ringhääling. Viiruse põhjustatud haiguse COVID-19 tõttu suri viimase ööpäevaga kaks inimest, neist üks vanuserühmas 75-80 ja teine 85-90, teatas Läti haiguste kontrolli ja ennetamiseksksus (SPKC).

Positiivsete testide osakaal kõigist testidest on langenud 3,1 protsendini, mis on kaks korda väiksem kui 1. novembril, mil see oli 6,2 protsenti.

Kokku on Lätis koroonapandeemia algusest nakatunud 8395 inimest, surnud on 101 haigestunud inimest.

Soomes 220 uut nakatunut

Soomes registreeriti viimase ööpäevaga 220 uut koroonaviirusega nakatunut. Kokku on riigis pandeemia algusest tuvastatud 18 107 nakatunut.

Suurim hulk uusi nakatunuid - 119 - leiti Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas (HUS), Edela-Soome haiglapiirkonnas tuvastati 19 ja Pirkanmaa piirkonnas 17 uut nakatunut.

Helsingis ja selle ümbruses tuvastatakse iga nädal 700-800 uut nakatumist, kuid HUS suudab sellega toime tulla, ütles haiglapiirkonna meditsiinijuht Markku Mäkijärvi. Testitutest vähjem kui kolmel protsendil tuvastatakse koroonaviirus, testide analüüs käib kiirelt ja tulemuse saab teada päevaga, vahendas Soome ringhääling.

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas on COVID-19 tõttu haiglas pisut üle 20 patsiendi ning koroonapatsientide hulk ei häiri haigla muud ravitegevust, rääkis Mäkijärvi.