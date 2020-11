"Me oleme kokku leppinud, et rahvahääletus toimub," ütles Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil. Tema sõnul on tõstatunud küll mõned tehnilised küsimused, mille lahendamisega tegeletakse. "Meie soov on viia aprillis kuni mai keskpaigani see rahvahääletus see läbi," ütles Ratas.

EKRE esimees ja rahandusminister Martin Helme ütles, et praegu toimub valimiskomisjoniga tehniliste küsimuste lahendamine. "Välistatud on, et rahvahääletus ei toimu," ütles Helme ja lisas, et rahvahääletuses ei ole midagi keerulist ja vajadusel korraldab valitsus hääletuse paberil.

Kui varasemalt rääkisid keskerakondlased meedias, et partei soovib rahvahääletusele veel teisi küsimusi panna, siis Ratas ütles, et küsimusi tuleb üks. "Me töötame täna ühe küsimusega rahvahääletuse osas," ütles Ratas.

Rahvahääletust läbi viiv valimiskomisjon teatas kolmapäeval, et algselt planeeritud kuupäeval 25. aprillil ei saa rahvahääletust läbi viia. Seda see tõttu, et uuest aastast jõustub seadus, mille kohaselt kasutakse edaspidi vaid elektroonilisi valimisnimekirju. Samas ei jõua selliste nimekirjade kasutamise arendusi aprilliks valmis.

Juhul, kui rahvahääletus korraldada 25. aprillil, on valimiskomisjoni hinnangul soovitav edasi lükata valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muudatuste jõustumise aeg.