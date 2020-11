EL nõuab Hiinalt Hongkongi parlamendisaadikute tagandamise tühistamist

Pekingi järjekordne meelevaldne otsus kahjustab taas oluliselt Hongkongi demokraatiat, ütles EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pekingi keskvõimu kehtestatud resolutsioon annab Hongkongi juhile voli diskvalifitseerida julgeolekuohuks peetavad poliitikud kohtusse pöördumata.

Nelja mõttekaaslase tagandamise järel otsustas protestiks parlamendist lahkuda veel 15 rahvasaadikut.

Hiina nimetas saadikute lahkumist jultunud väljakutseks oma võimule.

Suurbritannia teatas, et kavatseb teha liitlastega koostööd Hiina vastutusele võtmiseks 1997. aasta kokkuleppe rikkumise eest.

"Pekingi otsus on osa mustrist kiusata taga ja vaigistada kõiki Hiina poliitikaid kritiseerivaid hääli. Uued diskvalifitseerimise reegleid on järjekordne vahend, mille umbmäärased kriteeriumid on avatud laiaulatuslikuks tõlgenduseks. Hongkongi rahvale on jäänud neutraliseeritud seadusandlik võim, sest 15 demokraatiameelset saadikut on protestiks üheskoos taandunud. Hiina on taas murdnud oma lubadust Hongkongi rahvale. Tema sammud rikuvad Hiina rahvusvahelist mainet ja õõnestavad Hongkongi pikaajalist stabiilsust," ütles Suurbritannia välisministri asetäitja Nigel Adams.