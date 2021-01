Suurbritannia valitsus teeb selle "helde" pakkumise oma endise koloonia elanikele, kuna leitakse, et Hiina õõnestab Hongkongi õigusi ja vabadusi.

Suurbritannia uus viisaseadus on avatud neile Hongkongi elanikele, kes taotlesid Briti ülemere (BNO) kodaniku staatust enne 1997. aastat. Suurbritannia tagastas Hongkongi Hiinale 1997. aastal.

Ühendkuningriigi valitsuse hinnangul võtab järgmise viie aasta jooksul viisa pakkumise vastu umbes 300 000 inimest.

Suurbritannia valitsuse sõnul pole neil muud võimalust, kui pakkuda Hongkongi inimestele varjupaika.

"Numbrites pole küsimus. Valitsus on pühendunud sellele, et anda Hongkongi elanikele võimalus tulla Suurbritanniasse. See on meie ajalooline kohus," ütles Suurbritannia siseministeeriumi pressiesindaja.

Üks inimene, kes ei soovinud end identifitseerida, tuli Suurbritanniase pärast osalemist demokraatiameelsetes meeleavaldustel Hongkongis 2019.aastal.

"Ma kardan nende sõprade ja perekonna turvalisuse pärast, kes otsustasid maha jääda. Ma kartsin ka enda turvalisuse pärast," ütles identifitseerimata isik.

Suurbritannia valitsus eeldab siiski, et enamus inimesi otsustab jääda Hongkongi.

Mõned Hongkongi elanikud ei taha õppida uut keelt, samuti heidutab paljusid ka Suurbritannia ilm. Paljud ei taha Hongkongi lihtsalt saatuse hooleks jätta.

"Seal on teatud arv inimesi, kes ei taha lahkuda, eriti noored. Nad surevad pigem Hongkongis," ütles Suurbritannia immigratsiooniametnik Andrew Lo.

Suurbritannias on ka töö leidmisega raskusi, kuna riik üritab taastuda koroonaviiruse epideemiast ja Brexitist.