"Viimase täpsustatud info kohaselt on kaitseväes positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 60 ajateenijat, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on üheksa juhtumit," ütles kaitseväe peastaabi pressiesindaja Taavi Laasik ERR-ile.

Laasik rääkis, et nakatunud on paigutatud karantiini väeosades või viibivad koduses eneseisolatsioonis. Üks inimene viibib täiendavaks kontrolliks haiglas arstide järelvalve all.

Ta rõhutas, et viirushaiguse sümptomitega isikute puhul rakendatakse kohest isolatsiooninõuet, samuti tehakse seda haigestunute lähikontaktsetega.

"Kaitsevägi on terviseametiga koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pidevalt kontaktis ning järgib nende antud soovitusi. Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ülemad on saanud ülesande koostada võimalik kaugtööplaan ning koosolekud toimuvad virtuaalselt," rääkis Laasik.

Laasik märkis, et ühe variandina on kaalutud ka laustestimist, aga hetkel seda plaanis korraldada ei ole.