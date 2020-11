Kui veel eelmisel reedel oli kaitseväes koroonaviiruse positiivse testitulemuse saanud 69 inimest, siis selle nädala reedeks oli see arv tõusnud 113-ni.

"Kaitseväes on positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 99 ajateenijat, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on 14 juhtumit," ütles ERR-ile kaitseväe peastaabi pressiesindaja Taavi Laasik.

Eelmisel nädalal ütles Laasik ERR-ile, et kaalutud on ka 1. jalaväebrigaadi laustestimist. Reedel ütles 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist Oliver Turp, et brigaadiülest laustestimist hetkel jätkuvalt plaanis ei ole.

"Küll on sel nädalal Jõhvi ja Tapa linnakutes laialdasemalt võetud teste allüksustes, kus oli varasemalt tuvastatud koroonapositiivseid isikuid," sõnas ta.

"Tapal tehti 393 testi, millest on positiivseks osutunud üheksa tulemust, Jõhvis tehti 690 testi, millest on positiivseks osutunud 26 tulemust," lausus Turp.