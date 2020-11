Kohus otsustas jätta menetluskulud poolte endi kanda ja rahaliselt kindlaks määramata.

Kohtuotsusega tutvumise järel tunnistas Sergei Butšinski, et ta on meeldivalt üllatunud. "Ma ei uskunud, et esimeses astmes saan õiguse," sõnas Butšinski, kellele jäi vaid arusaamatuks, miks ta peab oma kohtukulud ise kandma. "Minu arvates peaks ikka see inimene, kes alusetult kaebab teise kohtusse, ka kõik sellega seotud kulutused kandma. Siis saaks inimene aru, et pole mõtet tühiste asjadega kohtu poole pöörduda, sest sinna peaks minema ikka vaid siis, kui põhjused selleks on tugevad, " sõnas Butšinski.

Kohtuteate edastamise päeval pole Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ERR-i telefonikõnedele vastanud.

Sergei Butšinski andmas intervjuud ERR-ile Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kohtu teatel on menetlusosalistel õigus esitada kohtuotsuse peale apellatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse apellandile kättetoimetamisest. Kui kaebuse esitaja ei taotle apellatsioonkaebuse lahendamist kohtuistungil, on ringkonnakohtul õigus lahendada apellatsioonkaebus kirjalikus menetluses.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko kaebas kodanikuaktivisti Sergei Butšinski kohtusse, sest sotsiaalmeedias olevat väidetud ühes kommentaaris seda, et ta on võtnud seoses Ahtmesse tehase rajamisega altkäemaksu. Jantšenko otsustas seejärel kohtusse kaevata Butšinski kui selle sotsiaalmeediagrupi administraatori.

"See oli juba laimamine ja selle pärast ma andsingi nagu eraisik asja kohtusse selle inimese vastu, kes lubas oma Facebooki leheküljel seda avaldada ja tegi sinna ka märkuse, et talle see meeldib," rääkis Jantšenko pärast oktoobri alguses tehtud kohtuistungit.

Ljudmila Jantšenko toonitas, et ta pöördus kohtusse eraisikuna. Grupi "Kohtla-Järve – uus elu!" administraator Sergei Butšinski ei mõistnud Jantšenko positsiooni. "Minu arvates on kummaline, et ta positsioneerib end eraisikuna, aga kohtuasjas käib pidevalt läbi sõna "linnapea". Lisaks tuli teda kohtusse esindama linnasekretär, mis tundub ka väga imelik," sõnas Butšinski.

Kohus andis osapooltele võimaluse omavahel kokkuleppele jõuda, kuid osapooled seda ei kasutanud. Nii tegigi kohtunik täna kirjalikus menetluses otsuse, mis jättis Ljudmila Jantšenko hagi rahuldamata.

Butšinski tunnistas, et ta pärast Jantšenko pöördumist kohtusse on ta märganud, et inimesed on sotsiaalmeedias muutunud ettevaatlikumaks. "Mõned inimesed on hakanud pelgama, et neid võidakse väljaütlemiste pärast kohtusse kaevata. Tunnustan neid, kes siiski ei karda oma arvamust välja öelda. Õnneks näitas see kohtuotsus, et võib ja tasub erinevatel teemadel sõna võtta. Mõistagi peab seda tegema korrektselt ja kedagi põhjuseta solvamata."

Linnajuhtidele soovitas Sergei Butšinski kodanikega suhelda: "Kui on probleeme, tuleks see suheldes ja ühiste jõududega lahendada. Kui iga asja peale pöörduda kohtusse, siis milleks meile sellist võimu vaja on?"