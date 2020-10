Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko nentis, et sotsiaalmeedias on tema kohta öeldud igasuguseid asju, kuid ühel hetkel sai piir ületatud. Väidetavalt viidati ühes kommentaaris sellele, et ta on võtnud seoses Ahtmesse tehase rajamisega altkäemaksu, ja selle peale otsustas Jantšenko kohtusse kaevata sotsiaalmeediagrupi administraatori, kodanikuaktivisti Sergei Butšinski.

"See oli juba laimamine ja selle pärast ma andsingi nagu eraisik asja kohtusse selle inimese vastu, kes lubas oma Facebooki leheküljel seda avaldada ja tegi sinna ka märkuse, et talle see meeldib," rääkis Jantšenko.

Kuigi Ljudmila Jantšenko toonitas, et ta pöördus kohtusse mitte kui linnapea, vaid kui eraisik, jäi grupi "Kohtla-Järve – uus elu!" administraatorile Sergei Butšinskile Jantšenko positsioon mõistatuseks.

"Minu arvates on kummaline, et ta positsioneerib end eraisikuna, aga kohtuasjas käib pidevalt läbi sõna "linnapea". Lisaks tuli teda kohtusse esindama linnasekretär, mis tundub ka väga imelik," sõnas Butšinski.

Istungil osalemisest loobunud Kohtla-Järve linnapea ei pidanud kummaliseks, et kuigi ta läks kohtusse eraisikuna, esindab teda kohtus Kohtla-Järve linnasekretär Anna Generalova. "Ta esindab mind ka kui eraisik, ma tegin temale volituse ja tegin temaga lepingu – tema on praegu puhkusel. See on inimene, kes on kõrgharidusega jurist ja keda ma usaldan," ütles linnapea.

Kui üks osapool nõuab vabanduse palumist, siis teine osapool ei mõista, mille eest tuleb andeks paluda.

Ljudmila Jantšenko: "Ma arvan, et ta peab paluma andeks ja selgitama inimestele, et see on valeinformatsioon."

Sergei Butšinski: "Ta nõuab, et ma kirjutaksin grupis, et ta pole võtnud altkäemaksu. Kuidas ma saan seda kinnitada, kui ma pole sellist asja isegi rääkinud? Tundub, nagu ta tahaks võimu puhtaks pesta minu abiga, sealjuures ähvardades mind kohtuga. See on väga kummaline."

Kohus teeb oma otsuse 13. novembril.